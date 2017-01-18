Белорусская экономика уже два года находится в стадии рецессии: по данным официальной статистики, мы снова потеряли в ВВП. Эксперты предлагают считать в долларах, и тут падение оказывается куда внушительнее: на 7744 млн или на 14,1%.

Падение

ВВП Беларуси по итогам 2016 года снизился на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года, составив 94,3 млрд рублей в текущих ценах, сообщает Белстат . По итогам одиннадцати месяцев отставание от уровня 2015 года составляло 2,7%.

Власти были куда более оптимистичными по 2016 году. Согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси, в 2016 году ВВП республики должен был вырасти на 0,3%.

Не радуют и другие цифры статистики: объем промышленного производства за год сократился на 0,4% до 79,4 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал в 2016 году составили 18,1 млрд рублей неденоминированных рублей — на 17,9% меньше по сравнению с 2015 годом. Розничный товарооборот снизился на 4,1% до 36,2 млрд рублей, оптовый — на 10,4% — до 64,8 млрд.

Рост продемонстрировал только объем сельхозпроизводства, который вырос на 3,4% до 15,3 млрд.

По итогам года сбылся прогноз министра экономики Владимира Зиновского, который отмечал, что из-за недостаточного объема переработки нефтяного сырья прогноз на 2016-й год (снижение ВВП на 2% к уровню 2015-го) вряд ли будет выполнен. Снижение к 2015-му ожидалось на уровне около 2,6%. Среди позитивных тенденций он обращал внимание на успехи промышленности, которая выходит на положительные темпы роста с минимальными запасами на складах, неплохое развитие сельского хозяйства.

Экономика Беларуси в 2016 году: минус $7,74 миллиарда

Экономист Ярослав Романчук называет падение ВВП главным итогом работы белорусской экономики в 2016 году.

«Валовой внутренний продукт (ВВП) или все, что за год произвела страна, сократился на 2,6% и составил 94321,4 млн. рублей», — пояснил эксперт.

Он считает, что падение может быть и больше заявленного: оценка темпов падения зависит от расчета инфляции и такого показателя, как дефлятор, который отражает изменение всех цен в экономике, и он в белорусских условиях «будет давать более высокие темпы роста». «Мы можем предположить, что реальное падение экономики было большим», — подчеркнул Романчук.

Как пояснил экономист, ВВП Беларуси «в народной валюте белорусов» (в долларах) по средневзвешенному курсу составил 47,2 млрд.

«ВВП Беларуси в 2015г. зафиксирован на уровне 54944,1 млн долларов. Получается, что за 2016 г. он сократился на 7744 млн долларов или на 14,1%», — добавил эксперт, пояснив, что за два года рецессии белорусская экономика потеряла 28,6 млрд доларов или 37,8%.

Кроме того, Романчук обратил внимание, что ВВП на душу населения впервые с 2008 года в Беларуси «пробил порог 5000 долларов и составил 4958», кроме того, долларовый ВВП в прошлом году, по подсчетам экономиста, был близок к уровню 2008 г. (тогда он составил 45,3 млрд долларов)

«Если белорусские власти продолжат тщетные попытки реанимировать структурного мертвеца в виде «Хрустального сосуда», из которого все быстрее вытекает ценный, живой и конкурентоспособный капитал, то к 2020 году Беларусь уверенно подойдет к уровню ВВП, который был в стране в середине 2000-ых», — считает эксперт, называя нынешнюю стратегию властей «бегом по по граблям, топтанием на месте, сползанием в прошлое».

Ситуацию, считает Романчук, смогут изменить только сами белорусы. «Для начала нужно послать им четкий, громкий, однозначных сигнал: «Хватит нам Госплана. Мы хотим перемен. Мы за свободный рынок. Мы за честную, открытую конкуренцию, свободную торговлю и частную собственность». Если такой сигнал будет получен от, как минимум, 3 миллионов человек, вот тогда в Беларусь начнется настоящее обновление, создание фундамента будущего роста», — заключил эксперт.

Справка БДГ

Ранее Евразийский банк развития ожидает в 2016 году замедление темпов падения ВВП Беларуси до минус 2,6% с постепенным восстановлением темпов роста в 2018 году до 0,5%. МВФ прогнозирует снижение ВВП Беларуси по итогам 2016 года на 3%, а в 2017-м — на 0,5%, Всемирный банк — на 3% и 1% соответственно.

В 2015 году ВВП Беларуси упал на 3,8%. В третьем квартале 2016 года ВВП в $-эквиваленте, снизившийся в последние 2-3 года во всех странах Восточной Европы и СНГ из-за укрепления доллара в мире и, соотвественно, ослабления евро к доллару (причина номинального падения ВВП в долларах в европейских государствах) и снижения цен на углеводороды (причина падения экономики в странах СНГ, завязанных на нефть или на Россию), начал постепенно идти вверх: с предыдущего квартала во всей Восточной Европе и в половине стран СНГ замечен прирост показателя. Но в другой половине СНГ продолжается падение. В том числе и в Беларуси .