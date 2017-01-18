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В Женеве 23—26 января пройдет очередной раунд переговоров по присоединению Беларуси к ВТО
19.01.2017 14:57 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 19 января. В Женеве 23—26 января пройдет очередной раунд переговоров по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.
В состав делегации войдут также представители министерств иностранных дел, экономики, антимонопольного регулирования и торговли, финансов, сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения, юстиции, а также Государственного комитета по стандартизации, Государственного таможенного комитета, Национального центра интеллектуальной собственности, Национального банка.
Члены ВТО совместно с белорусской делегацией рассмотрят вопросы внешнеторгового режима страны, согласуют планы по дальнейшей работе. Запланировано также проведение двусторонних переговоров более чем с 10 странами — членами ВТО.
О том, что Беларусь проведет в январе полномасштабный раунд переговоров по вступлению в ВТО, сообщалось в опубликованном 5 января на сайте МИД обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году. В документе подчеркивалось, что "усилия страны по активизации переговорного процесса нашли поддержку у большинства стран — членов ВТО". "По итогам рассмотрения представленных белорусской стороной документов Секретариат ВТО подготовил и распространил в декабре проект доклада рабочей группы по присоединению Республики Беларусь к Организации, который станет основой для проведения в январе 2017 года полномасштабного раунда переговоров. Распространение проекта доклада свидетельствует о высокой степени готовности страны-кандидата к заключительной фазе переговоров в многостороннем формате", — говорится в обзоре МИД.
На совещании 29 марта 2016 года Александр Лукашенко поручил активизировать переговорный процесс по вступлению Беларуси в ВТО. 6 апреля премьер-министр Андрей Кобяков подписал распоряжение об активизации органами государственного управления работы по присоединению Беларуси ко Всемирной торговой организации. Общую координацию переговорного процесса уполномочен осуществлять МИД.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 19 января. В Женеве 23—26 января пройдет очередной раунд переговоров по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации, сообщает пресс-служба...
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