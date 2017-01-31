Производство по делу об экономической несостоятельности открытого акционерного общества «Кричевгрузавто» открыто в областном экономическом суде 26 января. Решение о направлении заявления на банкротство подали акционеры предприятия с согласия облисполкома, сообщили в суде .



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На заседании суда установили, что «Кричевгрузавто» является неплатежеспособным, и его неплатежеспособность приобретает устойчивый характер. У предприятия нет собственных оборотных средств. Чистый убыток за 2015 год составил 97 тыс. рублей, а за 9 месяцев 2016 года — около 66 тыс. рублей.

По состоянию на октябрь 2016 года финансовые обязательства должника составляют 327 тыс. рублей, или 48% стоимости активов предприятия. В штате ОАО числятся 35 работников.

Суд установил в отношении должника защитный период. Вопрос о возбуждении конкурсного производства будет решен в апреле 2017 года. Временным управляющим назначен Константин Пруссаков.

В конце сентября 2016 года поползли слухи о том, что из-за тяжелого экономического положения кричевская компания по грузоперевозкам перейдет на одночасовой рабочий день . Высказывались предположения об объединении «Кричевгрузавто» с Кричевским филиалом «Автобусный парк № 3» ОАО «Могилевоблавтотранс». Тогда директор предприятия Владимир Ильенков сказал TUT.BY, что вся эта информация не соответствует действительности и порекомендовал «не делить шкуру неубитого медведя». На тот момент в «Кричевгрузавто» работал 51 человек.