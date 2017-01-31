|
Устойчивая неплатежеспособность. Почему "Кричевгрузавто" стало банкротом
31.01.2017 23:50 — Новости Экономики | Tut.by
Производство по делу об экономической несостоятельности открытого акционерного общества «Кричевгрузавто» открыто в областном экономическом суде 26 января. Решение о направлении заявления на банкротство подали акционеры предприятия с согласия облисполкома, сообщили в
На заседании суда установили, что «Кричевгрузавто» является неплатежеспособным, и его неплатежеспособность приобретает устойчивый характер. У предприятия нет собственных оборотных средств. Чистый убыток за 2015 год составил 97 тыс. рублей, а за 9 месяцев 2016 года — около 66 тыс. рублей.
По состоянию на октябрь 2016 года финансовые обязательства должника составляют 327 тыс. рублей, или 48% стоимости активов предприятия. В штате ОАО числятся 35 работников.
Суд установил в отношении должника защитный период. Вопрос о возбуждении конкурсного производства будет решен в апреле 2017 года. Временным управляющим назначен Константин Пруссаков.
В конце сентября 2016 года поползли слухи о том, что из-за тяжелого экономического положения кричевская компания по грузоперевозкам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документы об экономической несостоятельности в суд подали акционеры предприятия.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии