Ольга Лойко, обозреватель TUT.BY, журналист, экономист. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая.

«Большой разговор» с президентом сперва планировался на второе февраля. Хорошо, что перенесли. Аналогия с Днем сурка рисковала быть слишком яркой. Уже через полтора часа некоторые за круглым столом загрустили — «разговор» оказался привычным монологом, а президент очевидно охотнее предавался воспоминаниям, избегая углубляться в экономические реалии.

Нет, проигнорировать экономический блок, понятное дело, было невозможно — шутка ли, даже в народном опросе вопросы экономических перспектив оказались в топе. Свернуть на больную тему пытались и журналисты, и человек-мем (на этом мероприятии) Ярослав Романчук, и другие эксперты. И формально повестка отработана на 100 процентов. МАЗ-КамАЗ-не отдали за бесценок. Попиццот — будет «кровь из носу». Силовое давление на бизнес — проверяющие не будут захаживать так часто. Айтишникам велено не шалить . Остальным, видимо, раздеваться и работать. А неработающим — платить тунеядские. Ведь с декретом № 3 надо «еще пожить» .

Честно говоря, небогатый улов для рекордного по продолжительности разговора (7 часов 20 минут). Вот, к примеру, злополучные «попиццот». Нехорошие недоолигархи (олигархов у нас, как известно, нет) должны обеспечить работникам приличную зарплату, прежде чем отправляться на Канары. Прекрасно, но у нас 70% ВВП создается в госсекторе, а не у частника. Кто обеспечит по 500 сотрудникам госпредприятий, годами генерирующих убытки? Печатный станок?

Судьба промышленных гигантов, в которые в последние годы силами всей экономики вложены миллиарды , на удивление мало волновала Александра Лукашенко и экспертов. Разве что заведующий кафедрой «Экономика и право» БНТУ Сергей Солодовников отметил, мол, предприятиям бы оборотных средств подбросить — и все бы завертелось… Вот только не понятно — где взять. Все, что могли, кажется, уже подбросили, а сумма долгов 106 участников печально известного «клуба кредиторов» — миллиарды рублей. Сколько еще подбросить и как долго ждать?

Впрочем, по косвенным признакам понятно, что с конкурентоспособной продукцией у наших грандов все непросто. К примеру, чтобы проиллюстрировать козни братьев наших старших, вице-премьер Владимир Семашко озвучил разницу в цене на энергию для предприятий Беларуси и России: МАЗ платит за газ 278,6 доллара за тысячу кубов, КамАЗ — 65 долларов, электроэнергия обходится МАЗу в 11,7 цента, КамАЗу — 2,8 цента. А покупаем мы газ в России — по 107 долларов. Разница в цене на газ для потребителя в 2,6 раз по сравнению с входящей — это затраты белорусских газовиков? Или перекрестное субсидирование?

Кстати про перекрестное субсидирование. Убрать сей пережиток давно и настойчиво советует МВФ. Программа с Фондом практически готова. Осталось, как лаконично уточнил первый вице-премьер Василий Матюшесвкий, принять политическое решение. Первый тему не продолжил, и на этом она была закрыта, фактически не открывшись. Ушла на нее одна минута. Из четырехсот сорока, которые длился разговор. Аналогичный тайминг — у вопроса про долги, которые в нынешнем году надо гасить и рефинансировать…

Никакого энтузиазма и на тему четвертой промышленной революции, которая жгла в Давосе и на других мировых площадках.

Из позитива экономической повестки — головная боль председателя «Снова» Николая Радомана с акционированием сельхозактивов, куда должно войти государство. Теме уже больше двух лет, но появилась надежда, что благодаря вмешательству президента, успешным сельхозпроизводителям не придется делиться активами и нести субсидиарную ответственность.

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт посетовала, что многие журналисты не смогли задать вопросы — мол, будут обиды. Действительно, к примеру, никому из интернет -СМИ такой возможности не дали, а от условной «оппозиционной прессы» слово получил только главред «Народной воли» Иосиф Середич. Но обиды нет. Потому что очевидно — даже получив право на вопрос, ответа мы бы не дождались. Экономика в пятницу была не в фаворе. Так что бог с ним, с вопросом. Все будет как раньше. То есть — хорошо. Вы там держитесь.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.