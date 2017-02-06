Совмин дает гарантии на сумму, эквивалентную 8 868 292,55 доллара США, но не более суммы, эквивалентной 13 000 000 долларов США.

является Николай Мартынов, член постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики. Генеральным директором "Марко"Николай Мартынов, член постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики.

сообщает пресс-сдужба правительства. Правительство предоставит гарантии ”Белагропромбанку“ в погашении основного долга по кредитам и уплате части процентов за пользование в размере 2% годовых, выдаваемым ООО ”Управляющая компания холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная компания ”Марко“ для финансирования инвестиционного проекта ”Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн. пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная компания ”Марко“ на 2013 – 2024 годы“,пресс-сдужба правительства.

предоставляет гарантии на сумму, эквивалентную 8 868 292,55 доллара США, но не более суммы, эквивалентной 13 000 000 долларов США в целом по кредитам, предоставленным открытым акционерным обществом ”Белагропромбанк“ в рамках реализации указанного инвестиционного проекта (по курсу на день заключения кредитного договора), на срок не более семи лет с отсрочкой погашения на два года. Совмингарантии на сумму, эквивалентную 8 868 292,55 доллара США, но не более суммы, эквивалентной 13 000 000 долларов США в целом по кредитам, предоставленным открытым акционерным обществом ”Белагропромбанк“ в рамках реализации указанного инвестиционного проекта (по курсу на день заключения кредитного договора), на срок не более семи лет с отсрочкой погашения на два года.

Плата за предоставление гарантий Правительства Республики Беларусь производится единовременно в размере 0,1% от сумм кредитов и в валюте выдаваемых кредитов.

Персональная ответственность за обеспечение целевого использования и своевременного возврата кредитов возложена на генерального директора общества с ограниченной ответственностью ”Управляющая компания холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная компания ”Марко“ и председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.