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Правительство поручилось за погашение долгов компании "Марко"

07.02.2017 15:25 — Новости Экономики | БДГ  
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Совмин дает гарантии на сумму, эквивалентную 8 868 292,55 доллара США, но не более суммы, эквивалентной 13 000 000 долларов США.
 
Генеральным директором "Марко" является Николай Мартынов, член постоянной комиссии  по экономике, бюджету и финансам Совета Республики. 
 
Правительство предоставит гарантии ”Белагропромбанку“ в погашении основного долга по кредитам и уплате части процентов за пользование в размере 2% годовых, выдаваемым ООО ”Управляющая компания холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная компания ”Марко“ для финансирования инвестиционного проекта ”Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн. пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная компания ”Марко“ на 2013 – 2024 годы“, сообщает пресс-сдужба правительства.
 
Совмин предоставляет гарантии на сумму, эквивалентную 8 868 292,55 доллара США, но не более суммы, эквивалентной 13 000 000 долларов США в целом по кредитам, предоставленным открытым акционерным обществом ”Белагропромбанк“ в рамках реализации указанного инвестиционного проекта (по курсу на день заключения кредитного договора), на срок не более семи лет с отсрочкой погашения на два года.
 
Плата за предоставление гарантий Правительства Республики Беларусь производится единовременно в размере 0,1% от сумм кредитов и в валюте выдаваемых кредитов.
 
Персональная ответственность за обеспечение целевого использования и своевременного возврата кредитов возложена на генерального директора общества с ограниченной ответственностью ”Управляющая компания холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная компания ”Марко“ и председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.
 
 
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Совмин дает гарантии на сумму, эквивалентную 8 868 292,55 доллара США, но не более суммы, эквивалентной 13 000 000 долларов США.  

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