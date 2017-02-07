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МИД России: выдача блогера Лапшина не соответствует духу союзнических отношений

08.02.2017 12:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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В МИД России разочарованы решением Минска выдать блогера Александра Лапшина Баку. По мнению ведомства, данное решение не соответствует духу союзнических отношений. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.


Фото из Facebook

«Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Беларусью», — говорится в комментарии.

В МИД также отметили, что намерены и дальше принимать все необходимые меры «по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье».

Как сообщает ТАСС, Израиль внимательно следит за развитием событий вокруг блогера Александра Лапшина, экстрадированного из Беларуси в Азербайджан. Об этом сообщилофициальный представитель МИД еврейского государства Эммануэль Нахшон.

Напомним, блогер находился в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха. За антиконституционные призывы и незаконный въезд в Азербайджан Лапшину в Азербайджане грозит до 8 лет лишения свободы.

Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 17 января замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук постановил экстрадировать блогера в Азербайджан.

«Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану», — прокомментировал 3 февраля дело блогера президент Лукашенко.

По оценке белорусского президента, у Израиля очень тесное сотрудничество с Азербайджаном и если Иерусалим захочет, то «с головы этого человека ни один волос не упадет».

7 февраля Верховный суд, в котором блогер обжаловал данное решение, оставил его в силе. За задержанного вступился Израиль, одна из стран гражданства Лапшина. Россия также высказалась против экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Вечером 7 февраля Александра Лапшина в наручниках доставили спецрейсом из Минска в Баку.

 
Теги: Минск
 
 
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