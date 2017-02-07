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МИД России: выдача блогера Лапшина не соответствует духу союзнических отношений
08.02.2017 12:27 — Новости Экономики | Tut.by
В МИД России разочарованы решением Минска выдать блогера Александра Лапшина Баку. По мнению ведомства, данное решение не соответствует духу союзнических отношений. Об этом
«Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Беларусью», — говорится в комментарии.
В МИД также отметили, что намерены и дальше принимать все необходимые меры «по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье».
Как сообщает
Напомним, блогер находился в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха. За антиконституционные призывы и незаконный въезд в Азербайджан Лапшину в Азербайджане грозит до 8 лет лишения свободы.
Александра Лапшина
«Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану», —
По оценке белорусского президента, у Израиля очень тесное сотрудничество с Азербайджаном и если Иерусалим захочет, то «с головы этого человека ни один волос не упадет».
7 февраля Верховный суд, в котором блогер обжаловал данное решение,
Вечером 7 февраля Александра Лапшина в наручниках доставили спецрейсом из Минска в Баку.
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В МИД России разочарованы решением Минска.
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