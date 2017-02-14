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В отношении организаторов незаконной поставки в ЕС ценных металлов возбуждено уголовное дело
15.02.2017 16:06 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 15 февраля. В отношении организаторов контрабанды металла в страны Европейского союза, канал которого выявили белорусские пограничники, возбуждено дело по ч. 4 ст. 228 УК (контрабанда в составе организованной преступной группы). Об этом БелаПАН сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.
В конце января сотрудники оперативного подразделения погранслужбы в результате проведенной операции одновременно в нескольких регионах Беларуси ликвидировали преступную группу, участники которой занимались контрабандой изделий, содержащих редкоземельные и драгоценные металлы, в страны Евросоюза.
На сегодня в общей сложности изъято более 735 кг предметов, содержащих цветные и редкоземельные металлы, почти на 1,3 млн рублей. В их числе более 180 кг тантала, 38 кг серебра, 11,5 кг золота, 2,6 кг платины. У преступников также изъяты три автомобиля, каждый из которых был оборудован тайником для перемещения нелегального товара через границу.
В ходе расследования установлено, что организованная преступная группа действовала с начала 2015 года. Ее участниками были неработающие жители Минска и ряда приграничных населенных пунктов Витебской области. Доход от контрабандной деятельности распределялся между всеми ее участниками.
Установлена вся цепочка криминального бизнеса и круг подозреваемых лиц. Органом дознания оперативного подразделения пограничной службы возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, либо без нее.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех преступных фактов деятельности участников группы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 15 февраля. В отношении организаторов контрабанды металла в страны Европейского союза, канал которого выявили белорусские пограничники, возбуждено дело по...
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