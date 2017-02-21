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Amnesty International: Власти Беларуси могут без оснований следить за активистами и журналистами

22.02.2017 12:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Беларуси в 2016 году сохранялись «суровые ограничения прав на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний», пишет правозащитная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе. Минск также критикуют за отказ от сотрудничеств со спецдокладчиком Совета по правам человека ООН и не менее чем четыре казни в 2016 году.


— В сентябре на фоне жестких ограничений на работу независимых СМИ и политическую оппозиционную деятельность состоялось избрание нового парламента. В парламент прошли лишь два депутата, считающиеся представителями политической оппозиции.

В докладе AI отмечается, что в октябре Беларусь приняла первый в своей истории национальный план действий по правам человека.

— В нем описывались правовые реформы, ни одна из которых не затрагивала смертную казнь. Вместе с тем документ предусматривает «проработку вопроса» о возможности присоединения к Европейской конвенции по правам человека и о создании национального института по правам человека.

Белорусский закон о СМИ в докладе критикуют за то, что он «жестко ограничивал свободу выражения мнений и фактически устанавливал государственный контроль над всеми СМИ»

— Местным журналистам, работавшим на иностранные СМИ, требовалось получать официальную аккредитацию. Получение аккредитации обычно занимало много времени либо вообще заканчивалось произвольным отказом.

AI напоминает про дело блогера Эдуарда Пальчиса, которого суд признал виновным в «разжигании расовой, национальной, религиозной […] розни» и «изготовлении и распространении порнографических материалов»

— Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, учтя его пребывания под стражей с января, и его освободили в зале суда. Слушания по его делу проходили в закрытом режиме, и публику допустили в зал лишь на оглашение приговора.

По данным Международной амнистии, белорусское законодательство позволяет властям «осуществлять обширную слежку, практически никак это не обосновывая».

— Система оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающая законный перехват всех электронных коммуникаций, давала властям прямой доступ к телефонным и интернет-коммуникациям и связанным с ними данным.

Возможная слежка, считают в AI, мешала правозащитникам, журналистам, гражданским и политическим активистам пользоваться своими правами человека.

Некоммерческие организации и партии по-прежнему сталкивались с «неправомерными ограничениями, включая обязательную регистрацию», — отмечается в докладе.

— Они часто получали произвольные отказы в регистрации за мизерные нарушения в поданных документах или вообще без объяснения причин. Согласно статье 193.1 Уголовного кодекса, учреждение незарегистрированной организации и участие в ее деятельности считалось преступлением, предусматривающим наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Правозащитники напоминают, что в отношении бывших политзаключенных продолжают действовать ограничения, связанные с их судимостью.

В докладе также критикуется разрешительный характер массовых мероприятий в Беларуси и декрет о тунеядцах, который правозащитники считают проявлением принуждения к труду.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси в 2016 году сохранялись "суровые ограничения прав на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний", пишет Amnesty International в своем ежегодном докладе.

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