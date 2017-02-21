В Беларуси в 2016 году сохранялись «суровые ограничения прав на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний», пишет правозащитная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе . Минск также критикуют за отказ от сотрудничеств со спецдокладчиком Совета по правам человека ООН и не менее чем четыре казни в 2016 году.





— В сентябре на фоне жестких ограничений на работу независимых СМИ и политическую оппозиционную деятельность состоялось избрание нового парламента. В парламент прошли лишь два депутата, считающиеся представителями политической оппозиции.

В докладе AI отмечается, что в октябре Беларусь приняла первый в своей истории национальный план действий по правам человека.

— В нем описывались правовые реформы, ни одна из которых не затрагивала смертную казнь. Вместе с тем документ предусматривает «проработку вопроса» о возможности присоединения к Европейской конвенции по правам человека и о создании национального института по правам человека.

Белорусский закон о СМИ в докладе критикуют за то, что он «жестко ограничивал свободу выражения мнений и фактически устанавливал государственный контроль над всеми СМИ»

— Местным журналистам, работавшим на иностранные СМИ, требовалось получать официальную аккредитацию. Получение аккредитации обычно занимало много времени либо вообще заканчивалось произвольным отказом.

AI напоминает про дело блогера Эдуарда Пальчиса , которого суд признал виновным в «разжигании расовой, национальной, религиозной […] розни» и «изготовлении и распространении порнографических материалов»

— Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, учтя его пребывания под стражей с января, и его освободили в зале суда. Слушания по его делу проходили в закрытом режиме, и публику допустили в зал лишь на оглашение приговора.

По данным Международной амнистии, белорусское законодательство позволяет властям «осуществлять обширную слежку, практически никак это не обосновывая».

— Система оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающая законный перехват всех электронных коммуникаций, давала властям прямой доступ к телефонным и интернет-коммуникациям и связанным с ними данным.

Возможная слежка, считают в AI, мешала правозащитникам, журналистам, гражданским и политическим активистам пользоваться своими правами человека.

Некоммерческие организации и партии по-прежнему сталкивались с «неправомерными ограничениями, включая обязательную регистрацию», — отмечается в докладе.

— Они часто получали произвольные отказы в регистрации за мизерные нарушения в поданных документах или вообще без объяснения причин. Согласно статье 193.1 Уголовного кодекса, учреждение незарегистрированной организации и участие в ее деятельности считалось преступлением, предусматривающим наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Правозащитники напоминают, что в отношении бывших политзаключенных продолжают действовать ограничения, связанные с их судимостью.

В докладе также критикуется разрешительный характер массовых мероприятий в Беларуси и декрет о тунеядцах, который правозащитники считают проявлением принуждения к труду.