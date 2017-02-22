Белорусский бизнесмен Юрий Чиж покинул пост генерального директора ООО «Трайпл». Вместо него компанией теперь руководит старший сын Сергей Чиж.



Сергей Чиж (на фото слева) со своим отцом Юрием Чижом. Фото: Tribuna.com

Как выяснили Naviny.by, 31 января было последним рабочим днем Юрия Чижа в должности генерального директора «Трайпл». Бизнесмен руководил основанным им предприятием около 25 лет. С 1 февраля компанию возглавил Сергей Чиж , который фактически руководил «Трайплом» после задержания отца.

«Я далеко никуда не уходил. Я остался в компании. У нас произошли структурные изменения. Небольшая рокировка. Я возглавляю теперь наблюдательный совет», — рассказал Naviny.by Юрий Чиж.

Вместе с тем, как пояснили в администрации «Трайпла», формально Юрий Чиж пока не утвержден на должность председателя наблюдательного совета.

«Пока он в должности заместителя генерального директора компании „Трайпл“. Когда проведем отчетно-выборное собрание и точно утвердим, тогда он станет председателем наблюдательного совета. На бумаге это еще не подписано, но это будет обязательно», — рассказали в компании.

В тоже время Юрий Чиж остается основным владельцем «Трайпла». В уставном фонде компании ему принадлежит 66,5%. Еще по 16,75% принадлежит заслуженному мастеру спорта СССР, президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили и российскому предпринимателю и меценату Иосифу Аксентьеву (Анзори Кикалишвили).

Они получили доли в «Трайпле» в августе 2015 года в обмен на долги Казбека Япринцева от его отца Владимира Япринцева. До этого Япринцеву-старшему принадлежало 33,5% в уставном фонде «Трайпла».

Спустя три месяца после суда Владимир Япринцев заявил, что не будет возвращать свою долю в «Трайпле». Он разорвал отношения с Юрием Чижом и не считает его другом.

Компания «Трайпл» была основана в 1992 году. Первоначально основным видом деятельности компании являлась оптовая торговля промышленными и продовольственными товарами. Сейчас это многопрофильный бизнес.

Структурными подразделениями «Трайпл» являются горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск», сельскохозяйственный комплекс «Трайпл-Агро» в Логойском районе, ледовая арена в городе Береза Брестской области, велнес-клуб EVO и ресторан La Crête d’Or в Минске. Компания также является застройщиком жилого комплекса «У Троицкого».

Кроме того, ООО «Трайпл» имеет доли в уставных фондах нескольких компаний: СООО «Трайпл-Декор», СООО «АкваТрайпл», ЗАО «ФК Динамо-Минск».

В группу компаний также входят ОАО «Березовский комбинат силикатных изделий» и СЗАО «КварцМелПром», сеть гипермаркетов ProStore (ЗАО «Простор-Трейд») и СООО «ТрайплФарм».