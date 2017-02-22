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В Администрации президента "приняли к сведению" требования Северинца об отставке Лукашенко

23.02.2017 14:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец получил из Администрации президента ответ на переданное 15 февраля обращение с требованиями отмены декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и отставки Александра Лукашенко, премьер-министра Андрея Кобякова и главы Администрации президента Натальи Кочановой. Об этом он сообщил в своем Facebook.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В ответе на обращение Павла Северинца говорится о том, что основными целями декрета № 3 являются «стимулирование граждан нашей страны к легальной рабочей деятельности, втягивание населения в разрешенные белорусским законодательством виды деятельности, сокращение теневой экономики и обеспечение выполнения гражданами конституционной обязанности по участию в финансировании государственных расходов». Также в документе приводится список тех, кто освобожден от уплаты сбора. В ответе также говорится о том, что местные власти имеют право освобождать граждан от уплаты сбора «по объективным причинам».

«Ваше требование об отставке (Александра Лукашенко, премьер-министра Андрея Кобякова и главы Администрации президента Натальи Кочановой — прим. ю TUT.BY) принято к сведению», — такой фразой заканчивается ответ, подписанный начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации президента Григорием Шлыком.

Напомним, 15 февраля сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец устроил флешмоб в Администрации президента на улице Карла Маркса. В окружении десятков журналистов и милиционеров в штатском он отнес чиновникам обращение «от имени 180 тысяч» белорусов, которые выступили против декрета о тунеядцах в сообществе телеканала «Белсат» в соцсети «Одноклассники».

В обращении, которое отнес Северинец, требование отставки президента, его администрации и правительства, а также, в качестве программы минимум, — отмены декрета о тунеядстве.

 
 
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В обращении Северинца содержались требования отставки президента, его администрации и правительства, а также, в качестве программы минимум, - отмены декрета о...

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