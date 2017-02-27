МИНСК, 28 фев — Sputnik. Экспортная цена на газ в Европейский Союз в 2017 году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Диапазон цен (экспортных цен на газ в Европе — Sputnik) в 2017 году будет составлять 180-190 долларов за тысячу кубометров", — сказал Медведев, выступая на Дне инвестора "Газпрома" в Сингапуре. В 2016 году средняя цена экспорта газа "Газпрома" в ЕС составила 167 долларов за тысячу кубометров, отметил Медведев.

Европа — приоритетный рынок

При этом, по его словам, Европа была и остается приоритетным рынком для экспорта российского газа. В 2016 году доля газа "Газпрома" на рынке Европы выросла до 34% с 31% в 2015 году.

"Наша позиция останется стабильной в течение ближайших месяцев", — сказал Медведев.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом. Если погодные условия будут сопоставимы с минувшей зимой, то можно ожидать превышения исторического рекорда, и "Газпром" сможет превысить объем в 180 миллиардов кубометров.

Общий рынок ЕАЭС

Российская сторона продолжает работать и в направлении формирования общего рынка газа со странами ЕАЭС, об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"В соглашении ЕврАзЭС есть норма о постепенном переходе и создании к 2025 году единого рынка газа. Эта задача не может быть решена в одну ночь, 31 декабря 2024 года. Нужно к этому двигаться постепенно", — сказал Дворкович.

С точки зрения РФ, движение к общему рынку может начаться в 2018 году.

"Белорусские коллеги хотят более быстрого движения, чем мы считаем разумным. Но, в любом случае, предварительным условием любых договоренностей должна быть выплата накопленной задолженности", — подчеркнул вице-премьер.

Белорусский долг

Долг белорусских компаний за поставленный Россией газ уже почти достиг 600 миллионов долларов, заявил Дворкович.

"С нашей точки зрения, белорусские компании должны "Газпрому" и его дочерним структурам за поставленный газ значительную сумму, уже приближающуюся к 600 миллионам долларом. Считаем, что эти деньги должны быть в полном объеме выплачены, — сказал он.

По словам вице-премьера, переговоры с белорусской стороной идут сложно.

"У нас разное понимание и буквы, и духа имеющегося соглашения, разная интерпретация. Мы пытаемся найти взаимоприемлемое решение", — констатировал он.

Между тем, как сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на заседании итоговой коллегии Министерства энергетики, в ходе непростых переговоров Москве и Минску удалась согласовать траекторию снижения цен на газ. По его словам, что такая траектория позволит Беларуси к 1 июля 2019 года иметь цену газа на границе "соотносительно с Россией", а к 1 января 2025 года — на уровне цен для Смоленской области РФ.