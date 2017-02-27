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Новые санкции Россельхознадзора: кто и за что "попал"?
28.02.2017 09:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев – Sputnik. Россельхознадзор накануне принял решение ввести в отношении девяти предприятий из Беларуси, занимающихся как переработкой мяса, так и производством молочной продукции, режим усиленного лабораторного контроля.
© Sputnik Сергей Субботин
В сообщении российского ведомства отмечается, что регулятор
Кто попал под контроль?
В частности, под контроль взяты:
1-я Минская птицефабрика (выявление патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в мясе птицы)
Агрокомбинат "Снов" (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в полуфабрикатах из свинины)
"Акдимол" (бактерии рода Listeria monocytogenes в говядине, 2 случая)
Могилевский мясокомбинат (бактерии рода Listeria monocytogenes в полуфабрикате из говядины)
Острожанский мясоперерабатывающий комбинат (бактерии рода Listeria monocytogenes в говядине)
Молодечненский молочный комбинат, Воложинский филиал (незаявленный консервант натамицин в сыре)
Лидский молочно-консервный комбинат (незаявленный консервант натамицин в сыре, три случая)
Рогачевский МКК, филиал по производству сыров (превышение количества консерванта натамицин в сыре, три случая)
ОАО "Бабушкина крынка" (превышение количества консерванта натамицин в сыре)
В чем претензии?
Россельхознадзор и раньше предъявлял претензии к белорусскому мясу и молоку, однако в Минске всегда отвечали на это, что речь идет о контрафактной продукции, произведенной в РФ или в других странах, и ввозимой в Россию под видом белорусской.
© Sputnik Артем Житенев
Между тем, в понедельник вечером в беседе с представителями российских СМИ глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подчеркнул, что все выявленные патогенные микроорганизмы и бактерии, а также незаявленные антибиотики и консерванты были обнаружены именно в белорусской продукции, речь о фальсификате тут не идет.
Данкверт пояснил, что пробы отбирались из продукции, которая следовала в фурах с белорусскими номерами, непосредственно на границе, поэтому в ведомстве не сомневаются в ее происхождении.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил главу Россельхознадзора в личной заинтересованности в препятствовании поставкам белорусского продовольствия в РФ и поручил МВД возбудить уголовное дело. Милиция начала доследственные проверки в отношении чиновников российского надзорного ведомства.
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Такие меры введены из-за обнаружения в мясной и молочной продукции патогенных микроорганизмов и бактерий, а также вредных консервантов и антибиотиков.
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