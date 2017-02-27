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Новые санкции Россельхознадзора: кто и за что "попал"?

28.02.2017 09:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев – Sputnik. Россельхознадзор накануне принял решение ввести в отношении девяти предприятий из Беларуси, занимающихся как переработкой мяса, так и производством молочной продукции, режим усиленного лабораторного контроля.

Новые санкции Россельхознадзора: кто и за что "попал"?
© Sputnik Сергей Субботин
Данкверт: в Беларусь если и поедем, только со съемочной группой

В сообщении российского ведомства отмечается, что регулятор принял меры после анализа несоответствий, обнаруженных при проведении в лабораториях исследований белорусской продукции, поступившей на территорию России.

Кто попал под контроль?

В частности, под контроль взяты: 

1-я Минская птицефабрика (выявление патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в мясе птицы)

Агрокомбинат "Снов" (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в полуфабрикатах из свинины)

"Акдимол" (бактерии рода Listeria monocytogenes в говядине, 2 случая)

Могилевский мясокомбинат (бактерии рода Listeria monocytogenes в полуфабрикате из говядины)

Острожанский мясоперерабатывающий комбинат (бактерии рода Listeria monocytogenes в говядине)

Молодечненский молочный комбинат, Воложинский филиал (незаявленный консервант натамицин в сыре)

Лидский молочно-консервный комбинат (незаявленный консервант натамицин в сыре, три случая)

Рогачевский МКК, филиал по производству сыров (превышение количества консерванта натамицин в сыре, три случая)

ОАО "Бабушкина крынка" (превышение количества консерванта натамицин в сыре)

В чем претензии?

Россельхознадзор и раньше предъявлял претензии к белорусскому мясу и молоку, однако в Минске всегда отвечали на это, что речь идет о контрафактной продукции, произведенной в РФ или в других странах, и ввозимой в Россию под видом белорусской.

Новые санкции Россельхознадзора: кто и за что "попал"?
© Sputnik Артем Житенев
Россельхознадзор не исключает новых ограничений для Беларуси

Между тем, в понедельник вечером в беседе с представителями российских СМИ глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подчеркнул, что все выявленные патогенные микроорганизмы и бактерии, а также незаявленные антибиотики и консерванты были обнаружены именно в белорусской продукции, речь о фальсификате тут не идет. 

Данкверт пояснил, что пробы отбирались из продукции, которая следовала в фурах с белорусскими номерами, непосредственно на границе, поэтому в ведомстве не сомневаются в ее происхождении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил главу Россельхознадзора в личной заинтересованности в препятствовании поставкам белорусского продовольствия в РФ и поручил МВД возбудить уголовное дело. Милиция начала доследственные проверки в отношении чиновников российского надзорного ведомства.

 
Теги: Минск
 
 
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Такие меры введены из-за обнаружения в мясной и молочной продукции патогенных микроорганизмов и бактерий, а также вредных консервантов и антибиотиков.

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