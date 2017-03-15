Здравых и амбициозных экономических деятелей перетасовывают между ведомствами, новые на «верхушке» не появляются, и результат пока тоже. В это время БГУ решил устроить проверку возможных кандидатов из глубокого запаса, впервые устроив Открытую олимпиаду по мировой экономике. Организатором стал факультет международных отношений. TUT.BY оценил масштабы и перспективы состязания, сходил на финал командного зачета и узнал мнение студентов о новых возможностях, предоставляемых олимпиадой.



Фото: Пресс-служба БГУ

Еще не республиканская, но с заявкой на международную

На участие в олимпиаде было подано 302 заявки из 20 университетов, включая областные города, Пинск и Полоцк. Конкурс делился на две части: командную и индивидуальную. На предварительном этапе для командного зачета предполагалось решение экономического кейса, а для индивидуального – написание эссе на тему перспектив европейской экономической интеграции. По итогам отбора в финальную стадию попали 20 индивидуальных участников и 14 команд, хотя изначально организаторы планировали десять. По их словам, было достаточно много хорошо выполненных кейсов, и они решили дать возможность проявить себя большему количеству команд.

Финальный тур олимпиады длился два дня. Во вторник студентам предлагалось три ключевых задания: решение задач по мировой экономике, тест на проверку общего уровня знаний экономики и решение кейса. Команды сделали наброски по своим кейсам, а в среду уже шесть лучших решений отобранные участники дорабатывали перед финалом и демонстрировали жюри.

Помимо чисто экономической части было еще отдельное соревнование по английскому языку. В первый день олимпиады им предстояло пройти аудирование и лексико-грамматический тест. А следующий этап заключался в тестировании разговорного уровня языка посредством решения небольшого кейса на экономическую тему и его презентации. В основном студенты решили принять участие в олимпиаде, чтобы просто проверить свои силы в специализированных для них сферах знаний и навыков.

К примеру, для Евгения Баяшко, обучающегося на 3 курсе ФМО целью было сделать выводы, где его недостатки, а каковы сильные стороны.

- Олимпиада дала возможность проверить свои знания как в английском языке, так и в экономике. Решение кейса заставляет тебя быстро концентрироваться на разборе ситуации таким образом, чтобы оно понравилось жюри, - объясняет участник олимпиады. - Вообще мне очень нравятся аудит, бизнес-отчетность, международные стандарты финансовой отчетности. Поскольку в скором времени все белорусские предприятия должны перейти на МСФО, то, думаю, для предприятий по всей Беларуси понадобятся подобные узконаправленные специалисты.

Сейчас Баяшко проходит производственную практику в отделе аудита при маркетинговом центре на МТЗ. «Мне лично интересно видеть экономическую составляющую на бумаге, делать какие-то выводы и советовать компании, как выходить из сложных ситуаций», - объясняет студент.

Другая участница соревнований, Александра Пимошенко, третьекурсница кафедры мировой экономики ФМО, видела возможность не только в испытании своих знаний по мировой экономики, но и в получении качественной стажировки по итогам олимпиады.

- Много слышала, что это очень перспективное мероприятие в плане возможности получения стажировки в крупных организациях типа ЕБРР или МИД. Интересно было проверить свои способности в английском языке, узнать, насколько хорошо я знаю мировую экономику, - рассказывает студентка. - Хотя для меня более привлекательна не экономика, а иностранные языки. Впрочем, мировая экономика очень обширна. Надо во многих сферах владеть информацией, знаниями. Я пока не очень определилась, в чем именно я лучше, поэтому ищу себя.

По задумке организаторов, идея олимпиады заключается в создании большей активности среди студентов. «Студенты хотят этой активности. В свою очередь, мы даем им необходимые стимулы для участия в соревновании: возможность пройти стажировку в крупных компаниях, а также ценные призы», - поясняет одна из организаторов олимпиады Екатерина Столярова.

Спонсорами соревнования выступили Министерство иностранных дел, Банк развития Республики Беларусь, Национальное агентство инвестиций и приватизации, Белорусский инвестиционный фонд и Ассоциация европейского бизнеса.

ФМО планирует проводить данную олимпиаду ежегодно, постоянно расширяя число ее участников. А со временем организаторы хотели бы достигнуть и международных масштабов.

«В принципе идея олимпиады не новая, но она проводилась всего лишь в рамках факультета международных отношений. Сейчас по факту это республиканская олимпиада, хотя официально мы не получили этого статуса, но в скором времени планируем это сделать», - поделилась планами Столярова.

Уже сейчас известно, что Открытая олимпиада БГУ по мировой экономике в следующий раз будет проходить в осенний семестр в Гомеле.

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«Хочется больше интерактива, больше практики»

Темой финала командной части олимпиады стала стратегия диверсификации товарного экспорта Беларуси. Время презентации было ограничено пятиминутным отрезком, а жюри оценивали участников баллами от 1 до 10 по шести критериям: реализуемость предложенных решений, их логичность и последовательность, оригинальность, аргументированность, работа команды и качество презентации.

Перед началом выступлений команд один из участников быстро доедал тарталетку с мясом, поднимая глаза к потолку, то ли желая, чтобы все поскорее началось, то ли, чтобы все поскорее закончилось. А одна из девушек давала нагоняй своему партнеру по команде за неисправленную презентацию. Но жеребьевка очередности презентаций всех успокоила.

Начиная с дебютанта заключительного этапа соревнования, команды ФМО БГУ под названием Crew, практически каждый из участников предлагал увеличить экспорт в Азию. Crew обосновали потенциал азиатского экспорта тем, что большинство азиатских партнеров уже так или иначе заинтересованы в белорусских продуктах. Наиболее перспективными направлениями студенты выделили сельскохозяйственные товары и минералы, поскольку, по их подсчетам, импорт подобных позиций в Азии высок. А странами, с которыми в первую очередь необходимо развивать экспортные отношения, они посчитали ОАЭ и Вьетнам. Команда из БГЭУ G-4 также призвала продолжать осваивать южноамериканские рынки. И предположила, что ключевой проблемой географической диверсификации является сильная зависимость от России, о чем часто упоминали и остальные команды.

Во время презентаций участники в основном говорили о стимулировании товарного экспорта. Предлагались варианты улучшения качественных и количественных показателей внешней торговли через такие стандартные предложения, как маркетинговая поддержка производителей, создание совместных предприятий на территории заказчика, кредитование и страхование экспорта и субсидирование экспорта. «Магчымасць» из ГГУ им. Франциска Скорины выделила в качестве необходимых изменений оптимизацию административных и законодательных процедур, поддержку средних предприятий, увеличение доли товаров сборочного производства, а также повышение эффективности деятельности торгово-промышленных палат с более тесной их интеграцией в структуру предприятий экспортеров.

Представители гродненского государственного университете им. Янки Купалы с почти одноименным название «Купалінка» высказались за предоставление льгот по ввозным таможенным пошлинам на импортное высокотехнологичное оборудование. А предотвращение «утечки мозгов» посчитали еще более важной задачей, поскольку, по их мнению, потеря интеллектуальной элиты не позволяет нашей стране создавать конкурентоспособную и оригинальную продукцию. Однако один из членов жюри остроумно парировал в ответ на это заявление: «Если они жидкие, они уплывают. А если твердые, они остаются».

Увеличить объем экспорта за счет предприятий, которые создают добавленную стоимость с 3% до 20%, и приватизировать их предложила еще одна команда из ФМО БГУ «2+2». Также студенты посоветовали создать подушку безопасности на случай снижения цен на минералы: «Если цены на калийные удобрения упадут, то у нас должны быть эластичные экспортные продукты, которые смогут их компенсировать», - пояснили участники олимпиады.

«Тутэйшыя» из общей альма матер с G-4 – БГЭУ – добавили еще одно высказывание по поводу эластичности, только уже в отношении к производителям: «Наши предприятия должны быть гибкими для своих заказчиков. Если трактор в Африке требуется с кондиционером, они должны сделать».

Одной из наиболее популярных статей экспорта, которую команды предлагали поддерживать для товарной диверсификации, была высокотехнологическая продукция. Для стимулирования студенты предлагали введение налоговых льгот, выдачу грантов, задействование научных институтов и университетов к разработке продукции и стажировки у зарубежных производителей.

Жюри отмечало, что много чего из предложенных вариантов в Беларуси не получится реализовать из-за ограничений ЕАЭС. Правда, они предположили, что целесообразность участия Беларуси в союзе можно будет сделать основной темой на следующей олимпиаде.

Один из участников команды Crew Павел Сергеевич, студент 3 курса кафедры международных экономических отношений, высказал свое мнение насчет формата олимпиады: «Мне понравилось, что здесь есть конкуренция между разными университетами. Я сам увлекаюсь кейсами и было интересно оценить свои силы. Мероприятие по своей организации, по задумке очень интересное. Однако видно, что некоторые нюансы, тонкости еще не доработаны».

Как считает Сергеевич, обучение в стране построено по советским принципам. На олимпиадах не проводится никакого интерактива и все сводится к проверке сухой теории. Однако на Открытой олимпиаде БГУ, по мнению студента, практики было гораздо больше.

«В Европе проводится очень много кейс-чемпионатов и конференций, а у нас это не так развито. Я бы, наверное, жизнь связал с решениями подобных кейсов. Мне чистая теория не нравится, хочется больше интерактива, больше практики, хочется посмотреть, как работает экономика и как работают предприятия», - добавил Сергеевич.

На закрытии олимпиады с докладом выступил заместитель главы дипломатической миссии Великобритании и Северной Ирландии Иан Фокс. А заместитель декана ФМО Андрей Селиванов в заключительном слове понадеялся, что после олимпиады появится больше стартапов различной направленности, а ее участники сыграют важную роль в развитии государства. Олимпиада завершилась церемонией награждения.