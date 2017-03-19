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Россельхознадзор не может справиться с идеально упакованным реэкспортом из Беларуси

20.03.2017 12:06 — Новости Экономики | БДГ  
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В ближайшее время в России ожидают резкого роста поставок продуктов из Беларуси. При этом Минск подозревают в реэкспорте продуктов из ЕС, которые Москва ввозить на свою территорию запретила.

По данным Национального статистического комитета, в 2016 году Беларусь ввезла из Польши в два раза больше яблок и в семь раз больше груш по сравнению с 2015 годом. В 40 раз выросли поставки сельдерея, в 5,5 - болгарского перца, в 5 - грибов. Также впервые были импортированы шпинат, спаржа и артишок.

Директор по развитию «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков заявляет, что зачастую польская продукция просто переупаковывается в Беларуси, после чего свободно поступает на российский рынок. По его словам, остановить поставки можно только в случае, если продукция ввозится в неупакованном виде и переделываются только документы, передают «Известия».

В случае же переупаковки, отмечают в Россельхознадзоре, проследить, откуда пришла продукция, сложно. «Если белорусские недобросовестные поставщики всё идеально переупаковали, сфабриковали документы и поставили на них официальные печати, то мы ничего не можем сделать», - заявляют в ведомстве.

Дмитрий Востриков отметил, что реэкспорт Беларусью польских продуктов оказывает давление на российский рынок, потому что стоимость польских продуктов ниже российских.

Напомним, что Россия также заявляет о реэкспорте Беларусью говядины и говяжьих субпродуктов из Украины. Минск все обвинения отрицает, а президент Александр Лукашенко даже поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси.

Сейчас МВД Беларуси в сотрудничестве с Комитетом госконтроля и Минсельхозпродом активно собирают материалы на действия Россельхознадзора.

 
Теги: Минск
 
 
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