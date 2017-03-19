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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 13-20 марта 2017 года
20.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
На минувшей неделе произошло знаковое для столичного рынка жилья событие, которое многие ожидали увидеть ещё в феврале. Снизившись на 0,4%,
Примечательно, что 10-летний минимум был пройден не во время “ползучего” снижения цен на 0,1-0,2% в неделю. За последние 11 месяцев недельные темпы снижения лишь однажды были выше, чем сейчас.
Если цены предложения уже пробили предыдущее “дно”, то цены проданных квартир по-прежнему превышают минимум прошлого года, причем значительно. Напомним, что по
Сложившаяся ситуация красноречиво свидетельствует о глобальных изменениях, которые произошли на рынке за год. Весной 2016 года продавцов можно было разделить на тех, кто “витал в облаках” и завышал цену, и тех, кто продавал в убыток, поддавшись панике. Сегодня рынок куда более сбалансирован: цены в объявлениях лишь на 4% выше того уровня, на котором совершаются сделки. Год назад разрыв составлял 10%.
Новым 10-летним минимумом отметился и первичный рынок. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,3% и составила 1132 $/м2. Примечательно, что в 2016 году такой синхронности между первичным и вторичным рынками не наблюдалось. Ценовой минимум у первого был зафиксирован в середине августа, а у второго в конце июня.
Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:
Небольшое снижение предложения на предыдущей неделе оказалось локальным и вызвано было сокращенной рабочей неделей. По итогам минувшей недели мы вновь увидели рост числа выставленных на продажу квартир, который оказался самым сильным за последний месяц. Общее предложение увеличилось на 1,3%. При этом, в разрезе комнат динамика была очень разной. Так, 2-комнатных квартир стало больше на 1,1%, предложение квартир с тремя и четырьмя комнатами приросло на 2,2% и 2,9%, соответственно. “Однушки” за остальным рынком не последовали - их за неделю стало меньше на 0,1%.
Текущий уровень предложения превышает локальный августовский минимум на внушительные 1360 квартир. В то же время, разница с аналогичным периодом прошлого года остаётся со знаком “-” и составляет без малого 2000 квартир.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 20 марта следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Квартиры с одной и двумя комнатами показали дежурное снижение на 0,2%, чего нельзя сказать о более просторных квартирах. За прошедшие 7 дней 3-комнатные квартиры подешевели в среднем на 0,7%, у 4-комнатных снижение составило внушительные 1,2%.
В результате ценовой разрыв между 1-комнатными квартирами с одной стороны и 3- и 4-комнатными с другой оказался максимальным с начала 2017 года.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 20 марта выглядит следующим образом:
Главным локомотивом общего снижения цен на минувшей неделе выступил Центральный район столицы. Средний ценовой уровень там опустился сразу на 2,6%. Резкие колебания в районе с обилием очень дорогих объектов случаются довольно часто, но такое падение - редкость даже для него.
Что касается остальных районов, то в большинстве из них было отмечено снижение цен на квартиры (от 0,1% до 0,8%). В Советском и Фрунзенском районах цены выросли на 0,3%, в Первомайском и Ленинском динамика была нулевой.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 694 $/м2 (+0,1%), Витебск – 558 $/м2 (+0,2%), Гомель – 582 $/м2 (+0,1%), Гродно – 694 $/м2 (-0,6%), Могилев – 581 $/м2 (-0,2%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,9% и составляет 2 904 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,3% и составляет 1480 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,9% и составила 789 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 13 по 20 марта 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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