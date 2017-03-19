На минувшей неделе произошло знаковое для столичного рынка жилья событие, которое многие ожидали увидеть ещё в феврале. Снизившись на 0,4%, индекс цен на квартиры в Минске достиг отметки в 1166 $/м2, что является самым низким значением за последние 10 лет. Произошло это после периода “полного штиля”, продлившегося практически месяц.

Примечательно, что 10-летний минимум был пройден не во время “ползучего” снижения цен на 0,1-0,2% в неделю. За последние 11 месяцев недельные темпы снижения лишь однажды были выше, чем сейчас.

Если цены предложения уже пробили предыдущее “дно”, то цены проданных квартир по-прежнему превышают минимум прошлого года, причем значительно. Напомним, что по итогам февраля средняя цена квартир, рассчитанная на основе сделок купли-продажи, составила 1127 $/м2. По сравнению с апрелем 2016 года квадратный метр подорожал на $50. Для того, чтобы растерять этот “гандикап”, понадобится 2-3 месяца, и это при крайне пессимистичном развитии событий.

Сложившаяся ситуация красноречиво свидетельствует о глобальных изменениях, которые произошли на рынке за год. Весной 2016 года продавцов можно было разделить на тех, кто “витал в облаках” и завышал цену, и тех, кто продавал в убыток, поддавшись панике. Сегодня рынок куда более сбалансирован: цены в объявлениях лишь на 4% выше того уровня, на котором совершаются сделки. Год назад разрыв составлял 10%.



