Сегодня президент согласовал назначение сразу трех зампредов Мингорисполкома, а также нового главы Московского района, сообщает БЕЛТА . Таким образом на повышение пошли четыре столичных чиновника разного ранга.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Какие чиновники пошли на повышение

Должность первого зампреда занял уже бывший директор «Минсксстроя» Федор Римашевский. В мэрии он будет курировать в том числе ЖКХ и транспорт.

На повышение пошел и бывший глава Москвоского района Александр Крепак, который стал замом Шорца по экономике. К слову, один из высокопоставленных чиновников в конце 2016 года в личной беседе с корреспондентом TUT.BY отмечал, что Московский район — один из немногих, где нет явных проблем.

Третьим новым зампредом горисполкома стал бывший глава комитета по здравоохранению Игорь Юркевич. Он будет курировать социальную сферу и идеологию.

Московский же район возглавил бывший замглавы Партизанского района Андрей Жайлович.

Какое напутствие им дал презилент

Президент очертил задачи для новых руководителей. Так, Лукашенко отметил, что сегодня город функционирует как следует, однако уровень развития столицы мог бы быть на порядок выше. Для этого президент поручил решить три главные задачи: урегулировать ценовую политику, обеспечить рост заработной платы и решить проблему занятости населения.

— Никакой безработицы быть не должно. Тем более что, начиная с весны, работы в Минске хоть отбавляй. Сегодня надо задействовать всех, кто ходит без работы. Всех. Тем, кто хочет устроиться на работу и может работать, надо помочь. Кто не хочет (таких все-таки немного), надо заставить работать. Поэтому сделайте все, чтобы по максимуму занять людей.

Что касается уровня заработной платы, то, по мнению президента, говорить о средней зарплате в Минске в 500 долларов просто смешно. В столице она должна быть значительно выше, чем в регионах. Тогда это подтянет и среднюю зарплату по стране.

— Понятно, что решение этих задач потянет за собой и решение других. Допустим, какое повышение заработной платы без повышения производительности труда? Поэтому повышение зарплаты — это повышение производительности труда. В конце концов это (смотря где и как) повышение объемов производства. А чтобы иметь деньги, это надо продать. Это целая цепочка. Но мы должны решить эту задачу. И многое в стране будет зависеть от того, как живет и работает Минск. Поэтому берите бразды правления в свои руки и начинайте действовать. Бездействия я не потерплю. Я вам говорю откровенно: или вы начинаете действовать и даете результат, выполняете поручения президента, или я буду принимать решения, притом самые серьезные.

Глава государства заявил, что Минск должен стать примером для всей страны.

— Надо преодолеть этот барьер, который сложился. Надо качество жизни людей улучшить. Сделайте, пожалуйста, это. Я больше от вас не требую. Решите пока три эти задачи, о которых я сказал: зарплата, занятость людей и цены. Это сейчас больше всего волнует людей. Все остальные задачи мы решим. Их просто не будет, других задач. Никто по улицам не будет шастать, никто на революцию звать не будет, никто не будет звать на какую-то бойню, чтоб кровь текла. Никто — если мы решим эти задачи. Это естественные задачи, которые любая власть должна решить. Тем более у нас, в социальном государстве. Мы должны выстоять и доказать всем, что модель социального государства — это оптимальная модель для безопасного и нормально развивающегося государства.

При этом, заметил президент, не следует ломать сложившуюся систему, заявляя о необходимости ее реформирования. Надо совершенствовать то, что есть.

— У нас такая тенденция: ударим реформами по проблемам. Глупее не придумаешь. Сегодня люди хотят решения их жизненных потребностей. Там, где надо что-то реформировать, давайте реформируем. Там, где надо что-то усовершенствовать, давайте усовершенствуем. Но лозунг «давайте реформы» — читай «все сломаем до основания и построим новое». Во-первых, не время ломать. Во-вторых, чтобы сломать и снова построить, сколько надо лет? Даже вы до этого не доживете. И это не наш путь.

По мнению президента, мы должны вырастать из того, что есть. Мы должны совершенствовать то, что есть.

— Что не нужно отомрет само или мы от него избавимся. Но чохом идти, как бульдозер, по стране, что-то реформируя… Те реформы, которые нам предлагают, это явно не то, что нам нужно. Это абсолютно не по-людски, это не наши реформы. Поэтому давайте будем решать так, как мы умеем, эти жизненно важные задачи, которые сами по себе встали перед нами".

Глава государства также поручил руководителям не затягивать с принятием решений

— Решения не принимаются, отфутболиваются люди, которые приходят с какими-то предложениями. Хорошо, разные бывают предложения. Но человек же приходит с душой. Много людей приносят правильные предложения, а решения нет. Разве это порядок? Минск с каждым месяцем должен выглядеть иначе: лучше, лучше и лучше. Чтобы показать пример всей стране.