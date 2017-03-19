В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аварии теплоснабжения бьют по детям Авария, случившаяся 26 января на ТЭЦ-1 в Пензе, стала одним из самых громких событий российского ЖКХ в наступившем 2017 году. В результате остановки одного из...

Авария, случившаяся 26 января на ТЭЦ-1 в Пензе, стала одним из самых громких событий российского ЖКХ в наступившем 2017 году. В результате остановки одного из энергоблоков станции без отопления и горячей воды остались 68 жилых домов, две школы и четыре детских садика. По мнению специалистов, детские учреждения на случай подобных ситуаций должны иметь резервные источники тепла. В своих квартирах мы можем предпринять какие-то экстренные меры, например, использовать электрические обогреватели или водогрейные котлы. У сотрудников детских учреждений такой возможности нет, да и санитарными нормами это запрещено. А установка резервных электрокотлов требует существенных дополнительных затрат на увеличение проектной мощности и оплату электроэнергии. Для муниципальных детских учреждений эти расходы могут оказаться неподъемными. Однако есть куда более экономичное и надежное решение. Это геотермальные тепловые насосы, комментирует Нина Горшкова, специалист направления Тепловые насосы компании Данфосс.В качестве примера эксперт приводит опыт Томска. Здесь с 2012 года работает экспериментальный детский сад номер 83 Солнечный зайчик, для которого тепловые насосы являются не резервным, а единственным источником тепла и горячей воды. Потребности дошкольного учреждения в обогреве обеспечиваются тремя геотермальными установками тепловой мощностью 42 киловатта каждая. При этом расходы детского сада на теплоснабжение на 75-80 процентов ниже расчетных при подключении к городской теплосети. Более того, в рамках данного проекта оборудование окупило себя еще до начала эксплуатации. Установить геотермальные тепловые насосы оказалось дешевле, чем тянуть трубы.Технология основана на получении тепла непосредственно из земли, которая в большинстве регионов никогда не промерзает глубоко. Поэтому такое решение будет работать круглый год независимо от погодных условий, объясняет Нина Горшкова. Для питания агрегата требуется относительно небольшая электрическая мощность. Для детского сада это 5-10 киловатт. Применение интеллектуальных технологий оптимизации мощности, а также инверторных тепловых насосов позволяет обеспечить потребности в тепле при загрузке агрегата всего на 40 процентов времени. Для детских садов и школ, которые работают не круглосуточно, и того меньше.Поэтому расходы на отопление получаются совсем небольшими. Но главное, что подобное решение совершенно не зависит от состояния городских теплосетей, а значит, дети всегда будут находиться в тепле и безопасности. Эффективность тепловых насосов была многократно доказана в зарубежной практике, где их применение давно стало одним из повседневных стандартов. По данным Международного энергетического агентства, уже к 2030 году 50 процентов зданий Европы будет отапливаться тепловыми насосами.www.danfoss.ru