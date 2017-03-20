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«Строительная техника превратила дорогу в болото. Что делать?» — жители частного сектора вынуждены покупать галоши, чтобы добраться до дома
21.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
К нам в редакцию обратился один из жителей частного дома, расположенного по улице Воложинской. Здесь уже продолжительное время ведется снос частного сектора. Проект разделен на шесть этапов, однако горстка домов не попала «под раздачу». Все бы ничего, однако из-за передвижения строительной техники единственная дорога, которая вела к домам, испортилась окончательно: ездить, не то что ходить, по ней невозможно. Кто должен ее восстанавливать и следить за тем, чтобы она оставалась в приемлемом состоянии, мы и разбирались.
— Наш район определен под реконструкцию, часть домов подлежит сносу, другую часть, в том числе и наш дом, решили оставить. Рабочие строительные машины привели подъездные пути в ужасное состояние, из-за чего пройти по этой грязи и ямам очень сложно. Понятное дело, что грязь есть на любой стройке, я все это понимаю, но они должны убирать дорогу. Ведь это не чистое поле для застройки, здесь живут люди. Они должны это учитывать.
Это единственная дорога, по которой мы можем попасть к себе домой. Мы обращались в инспекцию по контролю и технический надзор. Они пообещали, что будут убирать за собой, что приведут дорогу в нормальный вид. Но, как видите, никто ничего не делает. По телефону нам сказали, что «мы много чего хотим». А мы просто хотим нормальную дорогу, которая была раньше.
Дорога к метро тоже ужасная. Они пытались сделать спуск, однако потом все убрали, и осталось болото. Как здесь ходить? Я понимаю, что все это будет сделано потом, но сейчас же тоже нужно как-то ходить. Приходится идти в галошах до метро, — рассказал местный житель Борис Павлович.
Мы рассмотрели единичный случай, на примере которого можно понять суть существующей проблемы как в черте города, так и за его пределами. Подробнее об этом нам рассказала Елена Акулич, руководитель отдела «Дома. Дачи. Коттеджи» «Твоя столица. Агентство недвижимости».
— Оценка объекта недвижимости — это оценка перспективы покупки: кто купит этот объект, для каких целей, кто будет в нем проживать. Отсюда цена объекта, которая включает в себя многие параметры: качество самого строения, обустройство личного участка, а также характеристика окружающей среды. Для покупателей дач и загородных домов на первом месте — экологичность, красивая местность, наличие водоема.
При выборе объектов для жизни самым важным критерием является инфраструктура, ее качество и доступность. Особенно высокие требования к объектам предъявляются в городе, так как именно за городской стиль жизни, но в частном доме, покупатели готовы заплатить более высокую цену. Городская инфраструктура — одна из причин и высокой кадастровой оценки земельных участков, а также и самого строения для налогообложения. Разница прослеживается четко — чем ближе к центру расположен дом, тем выше цена, так как предполагается более высокая комфортность проживания, более развитая инфраструктура.
Казалось бы, если дом в городе, то его жители пользуются всеми благами цивилизации наравне с жителями многоэтажных домов. На деле это не всегда так. Жители частного сектора зачастую оказываются в своеобразном замкнутом круге. Если дело касается чистки улиц от снега или грязи, то при подаче заявки всегда слышат в ответ, что они сами должны этим заниматься, город им ничего не должен. Но ведь еще существуют подъездные пути, которые не примыкают к частным подворьям. Их должен убирать город.
Если говорить о домах на улице Воложинской, то у них высокая цена именно из-за того, что располагаются в черте Минска и недалеко от метро. Но качество подъездных путей и существующей пешеходной дорожки не позволяет спокойно подъехать к дому или дойти до метро с чистыми ногами. Любой житель частного сектора может поделиться подобной историей, когда не делают ямочный ремонт, дороги не чистят и т.д. Проблема, когда на территории частной застройки ведутся строительные работы и от этого страдают жители близлежащего сектора, существует. Именно поэтому в Минске тормозится рынок индивидуальных строений, так как покупатели боятся приобретать дома в частном секторе в Минске, так как рано или поздно эти дома могут решить снести. Именно из-за этого, кстати, цены на объекты в таких районах падают, так как никто не хочет жить рядом со стройкой. Поэтому и встает вопрос: жизнь в частном секторе в городе — это комфорт или дополнительная головная боль?
Чтобы разобраться в ситуации до конца, мы решили связаться с подрядной организацией УП «Пинсксовхозстрой ПМК-14», которая осуществляет снос жилья в границах улиц Притыцкого, Одинцова, Лобанка. Исполняющий обязанности директора Шагей Мовсисян сказал нам следующее:
— На территории ведутся работы, конечно, там будет грязь. Это же стройка. Ездит строительная техника, которая, возможно, дорогу повредила. После завершения всех работ, которые мы должны выполнить, мы приведем в порядок дороги и подъездные пути, все уберем. Если там невозможно даже ходить, как говорят местные жители, то мы обещаем в течение 2-3 дней все убрать.
Надеемся, что проблема решится, дороги будут приведены в порядок и все будут жить мирно. Хотелось бы, чтобы не только в городе, но и в частном секторе больше внимания уделялось инфраструктуре, а именно, подъездным путям.
Фото: Павел Садовский
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«Строительная техника превратила дорогу в болото. Что делать?» — жители частного сектора вынуждены покупать галоши, чтобы добраться до дома
Старого частного сектора в черте Минска становится все меньше. Объекты сносят, граждан отселяют, территорию застраивают новым многоквартирным жильем или другими...
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