— Оценка объекта недвижимости — это оценка перспективы покупки: кто купит этот объект, для каких целей, кто будет в нем проживать. Отсюда цена объекта, которая включает в себя многие параметры: качество самого строения, обустройство личного участка, а также характеристика окружающей среды. Для покупателей дач и загородных домов на первом месте — экологичность, красивая местность, наличие водоема.

При выборе объектов для жизни самым важным критерием является инфраструктура, ее качество и доступность. Особенно высокие требования к объектам предъявляются в городе, так как именно за городской стиль жизни, но в частном доме, покупатели готовы заплатить более высокую цену. Городская инфраструктура — одна из причин и высокой кадастровой оценки земельных участков, а также и самого строения для налогообложения. Разница прослеживается четко — чем ближе к центру расположен дом, тем выше цена, так как предполагается более высокая комфортность проживания, более развитая инфраструктура.

Казалось бы, если дом в городе, то его жители пользуются всеми благами цивилизации наравне с жителями многоэтажных домов. На деле это не всегда так. Жители частного сектора зачастую оказываются в своеобразном замкнутом круге. Если дело касается чистки улиц от снега или грязи, то при подаче заявки всегда слышат в ответ, что они сами должны этим заниматься, город им ничего не должен. Но ведь еще существуют подъездные пути, которые не примыкают к частным подворьям. Их должен убирать город.

Если говорить о домах на улице Воложинской, то у них высокая цена именно из-за того, что располагаются в черте Минска и недалеко от метро. Но качество подъездных путей и существующей пешеходной дорожки не позволяет спокойно подъехать к дому или дойти до метро с чистыми ногами. Любой житель частного сектора может поделиться подобной историей, когда не делают ямочный ремонт, дороги не чистят и т.д. Проблема, когда на территории частной застройки ведутся строительные работы и от этого страдают жители близлежащего сектора, существует. Именно поэтому в Минске тормозится рынок индивидуальных строений, так как покупатели боятся приобретать дома в частном секторе в Минске, так как рано или поздно эти дома могут решить снести. Именно из-за этого, кстати, цены на объекты в таких районах падают, так как никто не хочет жить рядом со стройкой. Поэтому и встает вопрос: жизнь в частном секторе в городе — это комфорт или дополнительная головная боль?