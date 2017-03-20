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Лукашенко пообещал взрыв в IT-технологиях

21.03.2017 13:18 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что страну ожидает бурный прорыв в сфере IT-технологий.

Во вторник глава государства посещает с рабочей поездкой Могилев. Во время поездки он пообщался с представителями трудовых коллективов предприятий компании "Кроноспан" в Могилеве.

"С айтишниками недавно встречался. Посмотрите: в Беларуси по IT-технологиям будет взрыв. Мы прошли первый этап, когда к нам приезжали, заказывали всякие безделушки и мы на кого-то работали", — сказал президент, его слова приводит БелТА.

Президент отметил, что Беларусь в числе прочего привлекательна для инвесторов по причине наличия трудовых ресурсов, высокого уровня образования. Поэтому в стране созданы условия для развития различных отраслей — от деревообработки до IТ-технологий.

"Сейчас поставлена задача: здесь разрабатываем программное обеспечение, здесь создаем производство и продаем готовый продукт", — сказал глава государства.

Как ранее сообщал Sputnik, недавно глава государства встретился с инвесторами в сфере IT Виктором Прокопеней и российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым.

Он пообещал им поддержку во всех проектах.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Страна уже прошла первый этап, когда здесь производили "всякие безделушки" и работали на других, теперь в Беларуси будет полный цикл производства – от ПО до...

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