Сегодня в Беларуси проходят акции, приуроченные ко Дню Воли. TUT.BY ведет прямую трансляцию событий в Минске и онлайн-репортаж из регионов.

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Гродно. Акция в Минске не была санкционирована городскими властями. Оппозиция хотела получить разрешение на сбор у Академии наук в 14.00 и шествие до Площади Независимости. Однако, просрочив требуемые по закону пять дней до акции, 24 марта Мингорисполком дал разрешение лишь на сбор и митинг в парке Дружбы народов в 12.00. Организаторы от такого варианта отказались и отозвали заявку. В регионах акции разрешили в Бресте

За последние недели по стране прошла серия арестов активистов и политиков. Часть из них получили «сутки» за участие в маршах «нетунеядцев» в Минске и регионах, часть были наказаны по обвинению в мелком хулиганстве или призывах в соцсетях выходить на несанкционированные акции, другие были задержаны в рамках открытого КГБ уголовного дела о подготовке массовых беспорядков. В итоге не на свободе оказались почти все лидеры оппозиции.

99 лет назад Рада Всебелорусского конгресса приняла третью уставную грамоту БНР, объявив ее независимым белорусским государством. Эта дата не отмечается на официальном уровне.