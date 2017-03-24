﻿ День Воли в Минске. LIVE. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

День Воли в Минске. LIVE

25.03.2017 13:14 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в Беларуси проходят акции, приуроченные ко Дню Воли. TUT.BY ведет прямую трансляцию событий в Минске и онлайн-репортаж из регионов.

Возможны сбои в трансляции из-за проблем с интернетом в центре города.

Изменить сортировку сообщений трансляции

Акция в Минске не была санкционирована городскими властями. Оппозиция хотела получить разрешение на сбор у Академии наук в 14.00 и шествие до Площади Независимости. Однако, просрочив требуемые по закону пять дней до акции, 24 марта Мингорисполком дал разрешение лишь на сбор и митинг в парке Дружбы народов в 12.00. Организаторы от такого варианта отказались и отозвали заявку. В регионах акции разрешили в Бресте и Гродно.
 

За последние недели по стране прошла серия арестов активистов и политиков. Часть из них получили «сутки» за участие в маршах «нетунеядцев» в Минске и регионах, часть были наказаны по обвинению в мелком хулиганстве или призывах в соцсетях выходить на несанкционированные акции, другие были задержаны в рамках открытого КГБ уголовного дела о подготовке массовых беспорядков. В итоге не на свободе оказались почти все лидеры оппозиции.

99 лет назад Рада Всебелорусского конгресса приняла третью уставную грамоту БНР, объявив ее независимым белорусским государством. Эта дата не отмечается на официальном уровне.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Онлайн-репортаж TUT.BY с акций протеста в День Воли.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Сегодня в Беларуси отмечают День Воли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика