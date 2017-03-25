|
Депутат Европарламента пригрозил Беларуси возобновлением санкций
26.03.2017 10:16 — Новости Экономики | Tut.by
«Если репрессии в Беларуси продолжатся, Европейская народная партия сделает все возможное, чтобы восстановить санкции против Лукашенко и его режима». Такое заявление у себя в twitter сделал глава ЕНП, депутат Европарламента Жозеф Доль.
Его слова стали реакции на жесткий
«Мы решительно осуждаем давление Лукашенко на оппозициею и граждан и призываем немедленно освободить всех политических заключенных, — написал политик у себя в twitter. — Мы солидарны с задержанными белорусскими гражданами, гражданским обществом и оппозицией. Недавние события подорвут последние успехи и Беларусь».
Жозеф Доль, лидер одной из крупнейших партий Европы, накануне парламентских выборов в 2016 году
Европейская народная партия — правоцентристская общеевропейская политическая партия, которая представлена во всех политических институтах ЕС. Партия существует более 40 лет и состоит из христианско-демократических и консервативных партий стран Европы.
Накануне американское посольство в Минске
Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его слова стали реакции на жесткий разгон акции Дня Воли в Минске 25 марта, а также предыдущий задержания лидеров оппозиции и простых граждан во время Маршей...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии