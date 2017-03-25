«Если репрессии в Беларуси продолжатся, Европейская народная партия сделает все возможное, чтобы восстановить санкции против Лукашенко и его режима». Такое заявление у себя в twitter сделал глава ЕНП, депутат Европарламента Жозеф Доль.

Его слова стали реакции на жесткий разгон акции Дня Воли в Минске 25 марта, а также предыдущий задержания лидеров оппозиции и простых граждан во время Маршей нетунеядцев по всей стране.



Жозеф Доль. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Мы решительно осуждаем давление Лукашенко на оппозициею и граждан и призываем немедленно освободить всех политических заключенных, — написал политик у себя в twitter. — Мы солидарны с задержанными белорусскими гражданами, гражданским обществом и оппозицией. Недавние события подорвут последние успехи и Беларусь».

Жозеф Доль, лидер одной из крупнейших партий Европы, накануне парламентских выборов в 2016 году приезжал в Беларусь , где встречался с представителем Администрации президента, замглавы МИД, лидерами оппозиции, активистами гражданского общества и посетил пикет правоцентристской коалиции.

Европейская народная партия — правоцентристская общеевропейская политическая партия, которая представлена во всех политических институтах ЕС. Партия существует более 40 лет и состоит из христианско-демократических и консервативных партий стран Европы.

Накануне американское посольство в Минске заявило , что масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями. Там отметили, что США с глубокой озабоченностью отмечают противодействие властей Беларуси проведению мирных акций по случаю ежегодно отмечаемого Дня Воли.

Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич также заявила , что разгон митинга ЕС считает подавлением свободы мнений и собраний. По ее словам, такое поведение официального Минска «находится в противоречии с заявленной Беларусью политикой демократизации и ее международными обязательствами». Она призвала власти немедленно освободить всех задержанных.