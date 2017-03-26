МИНСК, 27 мар — Sputnik. Сотрудничество Беларуси и России с Китаем выгодно обоим участникам Союзного государства, считает директор Республиканского института китаеведения им. Конфуция при Белорусском государственном университете /РИКК БГУ/, бывший заместитель премьер-министра Беларуси и бывший посол Беларуси в Китае Анатолий Тозик.

Беларусь и Китай интенсивно развивают торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество на протяжении последних 15 лет, подкрепляя его регулярно визитами на высшем государственном уровне. Между странами подписан целый ряд двусторонних документов, товарооборот между странами превышает миллиард долларов. Сейчас при участии Китая в Беларуси идет строительство Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень". Страны также договорились, что Шелковый экономический путь будет проходить через Беларусь.

"У Китая сегодня и с Россией прекрасные отношения, они развиваются стремительно, и с Беларусью, поэтому объективно он заинтересован в том, чтобы отношения между Беларусью и Россией развивались гармонично и успешно. Тогда всем трем странам будет хорошо", — сказал Тозик в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа .

Он заметил, что Беларусь и Россия являются стратегическими союзниками.

"Чем успешнее будет сотрудничество Китая с Россией, тем будет лучше и для Беларуси. И наоборот, чем эффективнее будет сотрудничество у нас с Китаем, тем будет лучше и для России. Если мы будем здесь совместно с вами производить качественные товары, разве плохо для России, что эти качественные товары будут продаваться на российском рынке ", — сказал Тозик.

Профессор отметил, что, хотя отдельные чиновники могут опасаться появления конкурирующих производств, с точки зрения стратегических интересов сотрудничество Беларуси и России с Китаем выгодно обеим странам.

По мнению Тозика, хотя Беларусь и Китай не граничат друг с другом, но Китай соседствует с Россией, а у Беларуси нет таможенной границы с РФ, поэтому можно сказать, что Беларусь и Китай имеют общую таможенную границу. Он также подчеркнул, что в Беларуси и России сейчас идет достаточно успешный процесс сопряжения китайской инициативы "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь 21-го века" с ЕАЭС.

"В рамках Шанхайской организации сотрудничества мы ведь достаточно сотрудничаем. Россия и Китай являются членами ШОС, а Беларусь является наблюдателем", — отметил Тозик.

Говоря о продолжающемся нефтегазовом споре между Беларусью и Россией по вопросу цены на природный газ, профессор и бывший посол отметил, что он носит "лишь тактический характер", а стратегические отношения Беларуси и РФ как дружественных стран, которые заинтересованы друг в друге, никогда не изменятся.