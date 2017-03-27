﻿ Украина направила в МИД Беларуси ноту из-за задержаний украинских граждан на акциях в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Украина направила в МИД Беларуси ноту из-за задержаний украинских граждан на акциях в Минске

28.03.2017 15:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси задержаны два гражданина Украины во время акций, которые прошли в Минске в минувшие выходные. МИД Украины отправил ноту Беларуси для получения информации о причинах и обстоятельствах задержания. Об этом в эфире «Громадське TV» заявил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«По предварительной информации, задержан еще один гражданин Украины, который содержится в центре изоляции правонарушителей в Минске», — сказал Кирилич.

Накануне вечером в МИД Украины не знали, какое наказание вынесли задержанному, фамилию его в эфире представитель ведомства не назвал.

Кирилич заявил, что Украина направила в МИД Беларуси ноту с целью получения полной и объективной информации о причинах и обстоятельствах задержания украинских граждан.

Имя первого задержанного 25 марта украинца известно — Руслан Терещенко. Ему назначили 15 суток ареста, обвинив в мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию должностного лица.

По словам Кирилича, в ближайшее время задержанного посетит консул, чтобы определить условия его содержания.

27 марта в Минске прошли массовые суды над задержанными на не разрешенных властями акциях по случаю Дня Воли 25 и 26 марта.

В Минске задержали троих россиян за участие в акции, в том числе фигуранта «болотного дела»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси задержаны два гражданина Украины во время акций, которые прошли в Минске в минувшие выходные.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Курсы валют: российский рубль побил рекорд по росту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика