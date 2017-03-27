В Беларуси задержаны два гражданина Украины во время акций, которые прошли в Минске в минувшие выходные. МИД Украины отправил ноту Беларуси для получения информации о причинах и обстоятельствах задержания. Об этом в эфире « Громадське TV » заявил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«По предварительной информации, задержан еще один гражданин Украины, который содержится в центре изоляции правонарушителей в Минске», — сказал Кирилич.

Накануне вечером в МИД Украины не знали, какое наказание вынесли задержанному, фамилию его в эфире представитель ведомства не назвал.

Кирилич заявил, что Украина направила в МИД Беларуси ноту с целью получения полной и объективной информации о причинах и обстоятельствах задержания украинских граждан.

Имя первого задержанного 25 марта украинца известно — Руслан Терещенко. Ему назначили 15 суток ареста , обвинив в мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию должностного лица.

По словам Кирилича, в ближайшее время задержанного посетит консул, чтобы определить условия его содержания.

27 марта в Минске прошли массовые суды над задержанными на не разрешенных властями акциях по случаю Дня Воли 25 и 26 марта.

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