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Украина направила в МИД Беларуси ноту из-за задержаний украинских граждан на акциях в Минске
28.03.2017 15:53 — Новости Экономики | Tut.by
В Беларуси задержаны два гражданина Украины во время акций, которые прошли в Минске в минувшие выходные. МИД Украины отправил ноту Беларуси для получения информации о причинах и обстоятельствах задержания. Об этом в эфире «
«По предварительной информации, задержан еще один гражданин Украины, который содержится в центре изоляции правонарушителей в Минске», — сказал Кирилич.
Накануне вечером в МИД Украины не знали, какое наказание вынесли задержанному, фамилию его в эфире представитель ведомства не назвал.
Кирилич заявил, что Украина направила в МИД Беларуси ноту с целью получения полной и объективной информации о причинах и обстоятельствах задержания украинских граждан.
Имя первого задержанного 25 марта украинца известно — Руслан Терещенко. Ему назначили
По словам Кирилича, в ближайшее время задержанного посетит консул, чтобы определить условия его содержания.
27 марта в Минске прошли массовые
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В Беларуси задержаны два гражданина Украины во время акций, которые прошли в Минске в минувшие выходные.
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