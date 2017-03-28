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Совмин заберет у высокорентабельных предприятий 42 млн рублей

29.03.2017 11:28 — Новости Экономики | БДГ  
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Совет министров Беларуси постановлением от 27 марта № 226 определил 34 высокорентабельных организации, которые перечислят в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за 2016 год.

Наибольшие суммы перечислят Гродненская табачная фабрика «Неман» (15,111 млн рублей), ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» (13,715 млн), а также по 3 млн рублей «Белгосстрах», «Белэксимгарант» и Белорусская национальная перестраховочная компания.

В десятку крупнейших плательщиков также вошли ОАО «Мозырьсоль» (1 млн рублей), 558-й авиационный завод (500 тыс.), КБ «Радар» (300 тыс.), ОАО «Медпласт» (250 тыс.) и специализированное монтажно-эксплуатационное унитарное предприятие Мингорисполкома (220 тыс.).

140 тыс. рублей отдаст Минский завод игристых вин, 100 тыс. — Белорусская универсальная товарная биржа, 75 тыс. — Борисовский завод медицинских препаратов и «Белмедпрепараты», 25 тыс. — редакция газеты «Медицинский вестник», 20 тыс. - «Мингорсправка», по 10 тыс. - «ГосСтройИнжиниринг» и Белорусский государственный геологический центр, 5 тыс. - предприятие по организации рыночной торговли «Рынок» Оршанского райисполкома, 4 тыс. - Минский городской центр по ценообразованию в строительстве.

Всего им необходимо перечислить 41,802 млн рублей. По итогам 2015 года 29 субъектов должны были перечислить 47,9173 млн.

Перечислить средства необходимо ежемесячно равными долями с апреля по июль 2017 года.

Напомним, что согласно официальной статистике, около трети белорусских предприятий нерентабельны. Такая ситуация складывается в стране уже не первый год. 

Беларусь закончила 2016 год падением экономики на 2,6%. Это самый плохой показатель в регионе: кроме России, где ВВП снизился в 2016-м на 0,2%, падения нет больше нигде – во всех остальных странах фиксируется экономический рост.

 
 
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