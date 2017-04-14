«Так вопрос не решается, что пришел ко мне, сказал: „Дай три миллиона“ — на три миллиона. Нет у меня». Глава Минской области Семен Шапиро на пресс-конференции рассказал, что давно отучил председателей райисполкомов ходить к нему за деньгами.



Семен Шапиро. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Года два ко мне за деньгами никто не ходит, потому что все знают: Шапиро заберет тогда и то, что уже дал, — пошутил губернатор.

По его словам, после утверждения бюджета он все деньги до последней копейки делит между регионами области по совести. Процесс это коллективный, и решается на совещании руководителями районов.

— Я никаких резервов себе не оставляю. Только на случай чрезвычайных ситуаций: когда крышу сорвало или еще что подобное, — рассказал глава Миноблиполкома. — И если я потом кому-нибудь что-то выделю дополнительно, то на следующий день вся область будет знать, что у Шапиро есть деньги и он их раздает.

Семен Шапиро посоветовал руководителям не ходить за деньгами к начальству, а посмотреть на свою работу и найти, где идут растраты из-за плохого управления, и на чем можно сэкономить.

— Не в приемную ко мне нужно идти, а к себе на ферму. И там искать деньги. Я даю слово, что ни одной копейки в тиши кабинета не распределял никогда. Если у нас в прошлом году было триста миллиардов старыми деньгами получилось сэкономить, то мы собрались со всеми председателями исполкомов и поделили принародно, — уверяет Шапиро.

Председатель Миноблисполкома вспомнил и свою работу на прежних должностях, когда ему самому приходилось просить деньги у руководства.

— Раньше все руководители встречались в приемной председателя облисполкома и только руку тянули. Мол, дайте мне, — поделился воспоминаниями губернатор. — В советское время я был председателем колхоза. Хозяйство у меня было на пять тысяч овец. И я приглашал начальников, поил их, извините, и постоянно просил то цемента, то краски… Мне это так все опротивело. И вы хотите, чтобы сейчас сам на эти грабли наступил?

Практика работы с подчиненными у Семена Шапиро такая: кто попросил денег заранее, получит минус к будущему бюджету.

По словам губернатора, свою финансовую власть он отдал местным руководителям

— Мне из Минска не всегда видно, что в каком регионе важнее сделать. А если я буду все распределять сам, то потом в Мяделе меня начнут угрем угощать, в другом районе — шашлыком, самогонка польется рекой. И только будет барин Шапиро ездить по области, — шутит губернатор.