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Беларусь к концу апреля хочет снять все вопросы по поставкам в РФ

16.04.2017 22:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 апр — Sputnik. Беларусь рассчитывает до конца апреля снять все проблемные вопросы по поставкам продовольствия в Россию, заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье вечером.

Инспекторы Россельхознадзора с 5 по 13 апреля проводили проверки на белорусских предприятиях — производителях продукции животного происхождения Беларуси. Всего было проверено 18 заводов, занимающихся переработкой мяса и молока.

Беларусь к концу апреля хочет снять все вопросы по поставкам в РФ
© Sputnik Максим Блинов
Россельхознадзор реабилитировал "Бабушкину крынку"

Как напомнил Семашко, в Москве 14 апреля прошли переговоры замминистра сельского хозяйства РФ Евгения Непоклонова и министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца.

Вице-премьер отметил, что стороны договорились о дальнейших действиях.

"Это позволяет надеяться, что к концу месяца все вопросы будут сняты. Самое главное, будет отработан алгоритм принятия таких решений", — сказал вице-премьер.

Россельхознадзор уже снял ограничения на ввоз продукции двух предприятий — "Велес-МИТ" и "Бабушкиной крынки".

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер Беларуси отметил, что скоро будет выработан алгоритм снятия спорных вопросов.

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