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Семашко заявил о выходе Беларуси из кризиса

19.04.2017 22:13 — Новости Экономики | БДГ  
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«Беларусь выходит из кризиса и последующей после него рецессии», - заявил заместитель премьер-министра страны Владимир Семашко в среду в Минске в ходе презентации новинок коммунальной спецтехники, организованной на площадке ОАО «МАЗ».

Вице-премьер отметил, что промышленность по результатам I квартала сработала на 104,3%, и заявил, что «это хороший показатель, хотя были годы с более высокими показателями», сообщили в пресс-службе правительства.

«По данным ООН, в общемировом промышленном производстве доля Беларуси выросла с 0,049% до 0,113% - рост произошел в 2,3 раза», - проинформировал Семашко.

Он напомнил, что темпы роста производства МАЗ выросли по сравнению с прошлым годом. В 2016 году в действующих ценах темп роста составил 130%, в первом квартале текущего года - 172%, по ИФО (индексу физических объемов) – на уровне 137%, отметил вице-премьер.

«Это говорит о том, что экономика Беларуси поднимается,  и этим моментом надо воспользоваться, чтобы вернуться на те рынки, где мы стабильно работали, укрепляться на них, а также осваивать новые», - резюмировал Семашко.

«Данным моментом нужно воспользоваться и вернуться на те рынки, где мы стабильно работали, но осваивать и новые», - сказал вице-премьер.

Семашко особо подчеркнул, что экономика нашей страны открытая, поэтому более 70% произведенного ВВП надо пускать на экспорт: «В этом случае страна будет обеспечена финансовыми ресурсами для покупки необходимого сырья. Поэтому когда мы осваиваем новую технику, мы ставим задачу экспортировать более 50%».

 
Теги: Минск
 
 
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«Беларусь выходит из кризиса и последующей после него рецессии», - заявил заместитель премьер-министра страны Владимир Семашко в среду в Минске в ходе презентации...

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