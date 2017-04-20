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Либерализация бизнеса обсуждалась на круглом столе

21.04.2017 14:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Предложения по либерализации бизнеса обсуждались на круглом столе 19 апреля.

Мероприятие, посвященное проекту Декрета президента Республики Беларусь «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу».

В работе «круглого стола» приняли участие представители Администрации президента, Национального центра законодательства и правовых исследований, министерств архитектуры и строительства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, МАРТ, министерств здравоохранения, экономики, по чрезвычайным ситуациям, налогам и сборам, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, Совета по развитию предпринимательства, общественного объединения «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им. профессора М.С. Кунявского, Союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)», Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства», Белорусского республиканского союза туристических организаций, Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси, ассоциаций застройщиков объектов жилищного строительства, парикмахеров и косметологов Беларуси, а также ЗАО «Молодечномебель».

Как сообщается на Национальном правовом портале, участниками «круглого стола» было обращено внимание на необходимость более тщательной проработки приложения 1 к проекту Декрета, которым устанавливается перечень видов экономической деятельности, о начале осуществления которых субъектом хозяйствования представляется уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган.

Минздрав и МЧС была поднята проблема, связанная с рисками причинения вреда здоровью граждан при реализации норм приложений 2 и 3 к проекту Декрета, устанавливающих общие требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические требования, в связи с чем был внесен ряд конкретных предложений по их доработке.

Стоит отметить, что сегодня по поводу либерализации бизнеса вновь высказался Александр Лукашенко. Президент своими словами наконец дал понять, как он лично видит революционные послабления для бизнеса.

«Надо для бизнеса сделать столько, сколько надо для него, чтобы он мог функционировать», - сказал он, отметив, что контроль за бизнесом государство сохранит и «спрашивать будет по полной программе».

Александр Лукашенко анонсировал «революционные решения» по раскрепощению в стране деловой инициативы. Позднее на общественное обсуждение внесен пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса. Пакет документов включает в себя проект декрета и нескольких указов, которые упростят процедуру открытия и ведения бизнеса в Беларуси.

 
 
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Предложения по либерализации бизнеса обсуждались на круглом столе 19 апреля.

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