|
Помощника президента Брылева назначили послом в Сербии, Черногории и Македонии
27.04.2017 23:55 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил своего помощника Валерия Брылева послом Беларуси в Сербии, а также в Черногории и Македонии по совместительству, сообщает пресс-служба главы государства.
Указ о назначении Брылева Александр Лукашенко подписал 27 апреля.
Брылев с 2013 года занимал должность
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брылев с 2013 года занимал должность помощника президента.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии