

Валерий Брылев. Фото: gomel.today

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил своего помощника Валерия Брылева послом Беларуси в Сербии, а также в Черногории и Македонии по совместительству, сообщает пресс-служба главы государства.

Указ о назначении Брылева Александр Лукашенко подписал 27 апреля.

Брылев с 2013 года занимал должность помощника президента . До этого он длительное время был послом Беларуси в Кыргызстане и Казахстане. Еще раньше занимал должность начальника управления двусторонних отношений со странами СНГ Министерства иностранных дел.