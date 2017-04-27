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Помощника президента Брылева назначили послом в Сербии, Черногории и Македонии

27.04.2017 23:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Валерий Брылев. Фото: gomel.today

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил своего помощника Валерия Брылева послом Беларуси в Сербии, а также в Черногории и Македонии по совместительству, сообщает пресс-служба главы государства.

Указ о назначении Брылева Александр Лукашенко подписал 27 апреля.

Брылев с 2013 года занимал должность помощника президента. До этого он длительное время был послом Беларуси в Кыргызстане и Казахстане. Еще раньше занимал должность начальника управления двусторонних отношений со странами СНГ Министерства иностранных дел.

 
 
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Брылев с 2013 года занимал должность помощника президента.

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