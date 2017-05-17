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Власти и правозащитники впервые сели обсудить доклад Беларуси в КПЧ ООН. Довольны не все
18.05.2017 21:05 — Новости Экономики | Tut.by
В Минске 18 мая правозащитники и представители нескольких госведомств обсуждали права человека, а конкретно — очередной периодический доклад Беларуси в Комитет по правам человека ООН (КПЧ). Последний раз такой доклад официальный Минск подавал в 1997 году, да и консультации в нашей стране ранее не проводились. Однако не все участники встречи остались довольны результатом. Правозащитники сетуют на нехватку диалога.
Мероприятие официально называется «консультации экспертного уровня». Встречу организовали МИД и ПРООН в Беларуси. Кроме представителей МИД, от государства пришли чиновники из Минюста, МВД, Минтруда и соцзащиты, а такжеМинздрава. От гражданского общества — Белорусский Хельсинкский комитет, Центр правовой трансформации, «Гендерные перспективы», Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский фонд мира — всего около 20 организаций.
Журналистам разрешили присутствовать лишь на приветственной части мероприятия. От МИД к участникам консультаций обратилась начальник главного управления многосторонней дипломатии Людмила Бельская.
Она назвала представление Беларусью пятого доклада в КПЧ «значимым событием для страны». Дипломат объяснила, что государство готовит периодический доклад, но КПЧ ООН принимает и альтернативные доклады от гражданского общества.
— Так сложилось, что оба процесса отчетности — государства и гражданского общества — между собой не скоординированы, существуют сами по себе.
По оценке Бельской, участие гражданского общества «может не только значительно обогатить дискуссии, но и привести к появлению новых подходов, свежего взгляда, конкретных предложений».
Постоянный координатор ООН в Беларуси Санака Самарасинха в своем вступительном слове отметил, что разговор не будет легким и его участники вряд ли будут всегда соглашаться друг с другом.
— Но именно поэтому такие механизмы и существуют. Только благодаря диалогу мы можем двигать эту страну вперед. Важно, что здесь есть другие министерства, а не только МИД. Если кажется, что права человека — это только дело МИДа, то тогда это делается только для внешнего потребления. А права человека — это очень даже внутреннее дело.
Самарасинха призвал гражданское общество быть конструктивным, а представителей государства — понимать, что консультации — это не просто «отчитаться и двигаться дальше».
Глава представительства ЕС Андреа Викторин заявила, что если Беларусь хочет быть частью европейской семьи, нужно разделять взгляды на уважение базовых прав человека.
— Мы увидели больше открытости со стороны Беларуси. Мы приветствуем первый принятый Беларусью Национальный план действий по правам человека. Но теперь его нужно выполнять.
По ее словам, Евросоюз также приветствует первый за 20 лет доклад о выполнении Международного пакта о политических и гражданских правах.
Викторин добавила, что ЕС будет ценить любой позитивный шаг, но и критиковать, когда увидит, что «права человека не соблюдаются так, как мы хотели бы исходя из фундаметальных ценностей».
«Диалога не было»
Одна из участниц консультаций, исполнительный директор «Правовой инициативы» Виктория Федорова в комментарии TUT.BY отметила, что разочарована результатом:
— Нам говорили, что это будут экспертные консультации. Но это выглядело как доклад представителей госорганов о том, что они сделали.
Собеседница говорит, что они могли задавать вопросы, но ответа на них не получали.
— Когда подняли проблему статью 193.1 (уголовную ответственность за деятельность от имени незарегистрированной организации. — Прим. TUT.BY) и неприглашения правозащитников из «Весны», эти вопросы власти дипломатично обходили. Диалога не было.
Вместе с тем, отмечает Федорова, представитель Минюста в качестве позитивного примера привела
— Ждать какого-то конструктивного диалога, когда проблема отрицается, не приходится, — отмечает она.
Единственный положительный момент, по мнению Федоровой, состоял в том, что представитель МИД назвал эту встречу пробной и рассказал, что в будущем, возможно, будут принимать предложения от гражданского общества.
У сооснователя организации Human Сonstanta Андрея Сушко также неоднозначные впечатления от встречи. Хотя сам ее факт он называет позитивным.
— Хоть это и заявлялось как консультации, это сложно консультациями назвать, все было больше похоже на конференцию. Не было какого-то прорыва по сути, не было места для обсуждения сущностных вопросов. Высказать позиции — смогли. Было ощущение, что власти настроены на диалог. Но по сути, никаких вещей, о которых мы договорились бы, не было.
По словам правозащитника, МИД позиционировал это как начало диалога, но что будет дальше, пока не ясно.
— Если это предполагает какие-то дальнейшие шаги, то для первой встречи — она была позитивной. Если это была первая и последняя встреча, то мероприятие было просто формальностью, — резюмирует Сушко.
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Но не все участники встречи довольны ее итогами.
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