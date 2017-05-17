Власти и правозащитники впервые сели обсудить доклад Беларуси в КПЧ ООН. Довольны не все

В Минске 18 мая правозащитники и представители нескольких госведомств обсуждали права человека, а конкретно — очередной периодический доклад Беларуси в Комитет по правам человека ООН (КПЧ). Последний раз такой доклад официальный Минск подавал в 1997 году, да и консультации в нашей стране ранее не проводились. Однако не все участники встречи остались довольны результатом. Правозащитники сетуют на нехватку диалога.



Фото: United Nations in Belarus/facebook

Мероприятие официально называется «консультации экспертного уровня». Встречу организовали МИД и ПРООН в Беларуси. Кроме представителей МИД, от государства пришли чиновники из Минюста, МВД, Минтруда и соцзащиты, а такжеМинздрава. От гражданского общества — Белорусский Хельсинкский комитет, Центр правовой трансформации, «Гендерные перспективы», Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский фонд мира — всего около 20 организаций.

Журналистам разрешили присутствовать лишь на приветственной части мероприятия. От МИД к участникам консультаций обратилась начальник главного управления многосторонней дипломатии Людмила Бельская.

Она назвала представление Беларусью пятого доклада в КПЧ «значимым событием для страны». Дипломат объяснила, что государство готовит периодический доклад, но КПЧ ООН принимает и альтернативные доклады от гражданского общества.

— Так сложилось, что оба процесса отчетности — государства и гражданского общества — между собой не скоординированы, существуют сами по себе.

По оценке Бельской, участие гражданского общества «может не только значительно обогатить дискуссии, но и привести к появлению новых подходов, свежего взгляда, конкретных предложений».

Постоянный координатор ООН в Беларуси Санака Самарасинха в своем вступительном слове отметил, что разговор не будет легким и его участники вряд ли будут всегда соглашаться друг с другом.

— Но именно поэтому такие механизмы и существуют. Только благодаря диалогу мы можем двигать эту страну вперед. Важно, что здесь есть другие министерства, а не только МИД. Если кажется, что права человека — это только дело МИДа, то тогда это делается только для внешнего потребления. А права человека — это очень даже внутреннее дело.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Самарасинха призвал гражданское общество быть конструктивным, а представителей государства — понимать, что консультации — это не просто «отчитаться и двигаться дальше».

Глава представительства ЕС Андреа Викторин заявила, что если Беларусь хочет быть частью европейской семьи, нужно разделять взгляды на уважение базовых прав человека.

— Мы увидели больше открытости со стороны Беларуси. Мы приветствуем первый принятый Беларусью Национальный план действий по правам человека. Но теперь его нужно выполнять.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По ее словам, Евросоюз также приветствует первый за 20 лет доклад о выполнении Международного пакта о политических и гражданских правах.

Викторин добавила, что ЕС будет ценить любой позитивный шаг, но и критиковать, когда увидит, что «права человека не соблюдаются так, как мы хотели бы исходя из фундаметальных ценностей».

«Диалога не было»

Одна из участниц консультаций, исполнительный директор «Правовой инициативы» Виктория Федорова в комментарии TUT.BY отметила, что разочарована результатом:

— Нам говорили, что это будут экспертные консультации. Но это выглядело как доклад представителей госорганов о том, что они сделали.

Собеседница говорит, что они могли задавать вопросы, но ответа на них не получали.

— Когда подняли проблему статью 193.1 (уголовную ответственность за деятельность от имени незарегистрированной организации. — Прим. TUT.BY) и неприглашения правозащитников из «Весны», эти вопросы власти дипломатично обходили. Диалога не было.

Вместе с тем, отмечает Федорова, представитель Минюста в качестве позитивного примера привела недавнюю регистрацию кампании «Говори правду».

— Ждать какого-то конструктивного диалога, когда проблема отрицается, не приходится, — отмечает она.

Единственный положительный момент, по мнению Федоровой, состоял в том, что представитель МИД назвал эту встречу пробной и рассказал, что в будущем, возможно, будут принимать предложения от гражданского общества.

У сооснователя организации Human Сonstanta Андрея Сушко также неоднозначные впечатления от встречи. Хотя сам ее факт он называет позитивным.

— Хоть это и заявлялось как консультации, это сложно консультациями назвать, все было больше похоже на конференцию. Не было какого-то прорыва по сути, не было места для обсуждения сущностных вопросов. Высказать позиции — смогли. Было ощущение, что власти настроены на диалог. Но по сути, никаких вещей, о которых мы договорились бы, не было.

По словам правозащитника, МИД позиционировал это как начало диалога, но что будет дальше, пока не ясно.

— Если это предполагает какие-то дальнейшие шаги, то для первой встречи — она была позитивной. Если это была первая и последняя встреча, то мероприятие было просто формальностью, — резюмирует Сушко.