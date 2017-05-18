Эксперты МВФ будут работать в Беларуси 5-12 июня

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в Беларуси 5-12 июня, сообщили Sputnik в белорусском представительстве фонда.



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Беларусь уже довольно долгое время ведет с МВФ переговоры о начале новой страновой программы, которая могла бы быть поддержана кредитом фонда в размере около трех миллиардов долларов. Кредит может быть выдан под ставку 2,28% годовых сроком на 10 лет. МВФ настаивает на структурных реформах в Беларуси, полном отказе от перекрестного субсидирования в системе ЖКХ и повышении до полной окупаемости тарифов на общественный транспорт. Последние два требования вызывают пока сопротивление у белорусских властей, хотя в последнее время чиновники заявляют, что речь идет только о расхождении во взглядах на сроки проведения таких преобразований.

"Эксперты МВФ во главе с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом будут работать в Минске 5-12 июня. Планируется, что они проведут переговоры с представителями органов госуправления о текущей ситуации в экономике Беларуси", — сообщили в представительстве МВФ в Минске.

Кроме того, члены миссии проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV устава фонда, которая ожидается в октябре.