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Эксперты МВФ будут работать в Беларуси 5-12 июня

19.05.2017 13:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в Беларуси 5-12 июня, сообщили Sputnik в белорусском представительстве фонда.

Эксперты МВФ будут работать в Беларуси 5-12 июня
© Sputnik / Виктор Толочко
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Беларусь уже довольно долгое время ведет с МВФ переговоры о начале новой страновой программы, которая могла бы быть поддержана кредитом фонда в размере около трех миллиардов долларов. Кредит может быть выдан под ставку 2,28% годовых сроком на 10 лет. МВФ настаивает на структурных реформах в Беларуси, полном отказе от перекрестного субсидирования в системе ЖКХ и повышении до полной окупаемости тарифов на общественный транспорт. Последние два требования вызывают пока сопротивление у белорусских властей, хотя в последнее время чиновники заявляют, что речь идет только о расхождении во взглядах на сроки проведения таких преобразований.

"Эксперты МВФ во главе с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом будут работать в Минске 5-12 июня. Планируется, что они проведут переговоры с представителями органов госуправления о текущей ситуации в экономике Беларуси", — сообщили в представительстве МВФ в Минске.

Кроме того, члены миссии проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV устава фонда, которая ожидается в октябре.

 
Теги: Минск
 
 
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Они изучат ситуацию в экономике страны и проведут подготовку к плановой ежегодной миссии, которая должна состояться в октябре.

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