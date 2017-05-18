ЕЭК готова способствовать развитию аквакультуры в странах ЕАЭС

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готова способствовать развитию аквакультуры в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом шла речь на заседании консультативного комитета по агропромышленному комплексу под председательством члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергея Сидорского, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Реализация концепции развития аквакультуры в странах ЕАЭС и национальных планов по развитию этой сферы в случае использования потенциала межгосударственного взаимодействия позволит увеличить в 2020 году производство продукции аквакультуры в два раза - до 350 тыс. т.

"Документ способствует формированию согласованной политики в сфере аквакультуры. Его реализация приведет к снижению импортозависимости по рыбопосадочному материалу, кормам и другим средствам производства для объектов аквакультуры, а также к сбалансированному производству этого вида продукции", - сказал Сергей Сидорский.

Анализ рынка рыбы и морепродуктов в государствах ЕАЭС показывает большой производственный и потребительский потенциал продукции аквакультуры. Документ, разрабатываемый ЕЭК, предусматривает унификацию требований, связанных с обращением продукции аквакультуры, рыбопосадочного материала, кормов и лекарственных средств, развитие межгосударственного сотрудничества в племенной работе, по обеспечению благоприятной эпизоотической обстановки на рыбоводных хозяйствах, укреплению кормовой базы, повышению полноценности кормовых рационов, а также наращиванию мощностей по переработке. Проект документа будет дополнительно доработан с учетом мнения представителей стран ЕАЭС.

В пресс-службе отметили, что для определения дальнейших шагов по углублению интеграции в АПК на заседании обсужден проект плана мероприятий согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств ЕАЭС на предстоящий четырехлетний период. Основной упор в документе сделан на активизацию отраслевого взаимодействия сторон по чувствительным товарам. Достигнута договоренность о необходимости поэтапной проработки конкретных проблемных вопросов отраслевого развития с определением пошаговой практической интеграции по каждому чувствительному товару. Перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров включает молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, овощи, фрукты, фасоль, бахчевые культуры и продукцию их переработки, рис, сахар, семена масличных культур и продукцию их переработки, табак, хлопок.

Члены консультативного комитета также одобрили проект дорожной карты по устранению ограничений в агропромышленной сфере на внутреннем рынке ЕАЭС.-0-