Общественное объединение «Экодом» считает необходимым тщательно изучить влияние на экологию Могилева и его окрестностей новых мощностей в южном промышленном узле города. А именно экологи обеспокоены возможным ухудшением экологии после реконструкции химического цеха ОАО «Могилевхимволокно».



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18 мая в Могилевском горисполкоме прошли общественные слушания оценки воздействия на окружающую среду реконструкции химического цеха № 2 производства органического синтеза с организацией производства полиэфирного волокна способом прямого формования ОАО «Могилевхимволокно». Их инициатором стал юрист ОО «Экодом» Григорий Федоров.

В кратком представлении проекта реконструкции говорилось, что данная модернизация предполагает увеличение мощности по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) до 85 тыс. тонн. При этом меняется схема его переработки. ПЭТФ не будет перерабатываться в гранулят, а будет направляться напрямую на производство волокна.

Увеличение выбросов, по словам представителей предприятия, будет небольшим и на окружающую среду значимого воздействия не окажет. Кроме того, санитарно-защитная зона южного промузла составляет 2,5 км, где и будут оседать вредные вещества.

Заведующий отделом гигиены труда Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии Алексей Астапчик указал на необходимость корректировки проекта санитарно-защитной зоны в связи с увеличением данного производства.

— Должна быть проработана корректировка проекта объединенной санитарно-защитной зоны участка № 4 СЭЗ «Могилев» «Южный промузел» с учетом реконструкции и увеличения мощности МПО «Химволокно» — первый этап. И сделана оценка риска. Потому что в мае будет вводиться «Омск-карбон», и меня очень беспокоит та ситуация, которая с увеличением мощностей производств идет постепенно. «Кроноспан» тоже вторую очередь имеет, — заявил он.





Астапчик напомнил, что в южный промузел входит 36 производств, среди которых «Химволокно», «Кроноспан», «Кронохем», «Омск-карбон», «ВМГ-Индустри», «Мебелаин», завод сжиженных газов.

Завотделом гигиены отметил также, что сегодня намного больше загрязнений окружающей среды идет от автотранспорта, а не от промышленных предприятий. Если в 1984 году могилевские предприятия давали 151 тыс. тонн выбросов вредных веществ в год, то сегодня это 13 тыс. тонн. А автомобили загрязняют окружающую среду Могилева и окрестностей выбросами порядка 30 тыс. тонн в год.

Ранее жители населенных пунктов Вейно и Новоселки, расположенных вблизи южного промузла, обращались к местным властям с жалобами на ухудшение состояния окружающей среды. В частности, люди жаловались на неприятный запах. Власти утверждают, что все в пределах нормы.

— Могилев — один из загрязненных городов Беларуси, вместе с Новополоцком и другими местами. И мы сейчас говорим о том, что, по расчетам, после введения в действия проектируемых мощностей не должно быть существенного ухудшения, но что будет на самом деле, мы не знаем. Суммарный эффект всех предприятий очень сложно рассчитать, — заявил журналистам Григорий Федоров, отметив, что именно участок № 4 СЭЗ «Могилев», где расположено много разных предприятий, является большим источником загрязнения.