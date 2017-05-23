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В убыточный МАЗ надо вложить полмиллиарда долларов
24.05.2017 15:28 — Новости Экономики | БДГ
В развитие показывающего серьезные убытки завода МАЗ надо вложить полмиллиарда долларов. Кто будет заниматься финансированием - пока неясно.
Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко во время пленарного заседания «Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси» признал, что сегодня Минский автозавод переживает не лучшие времена: падает производство и объемы, завод требует серьезнейших финансовых вливаний, сумма которых составляет прядка полумиллиарда долларов.
«В развитие МАЗа надо серьезно вкладывать средства - в новую кабину, новые мосты делать, новые оси. Есть инвестиционные программы, сейчас мы решаем проблемы с источниками финансирования, - будем развивать предприятие», -
Он также рассказал, что инвестиционные программы реализуются сегодня на БелАЗе, в который уже вложено порядка 800 млн долларов. Семашко отметил, что вложения уже дают результат: доля завода на мировом рынке выросла с 17 до 30%.
При этом Беларуси по-прежнему ждет, когда в страну придет инвестирование, направленное именно на производственную отрасль.
Отметим, что за 2014-2016 год убытки МАЗа составили в совокупности 240 млн долларов. В прошлом году бывший флагман промышленности Беларуси показал и вовсе самый плохой результат по убыткам, заняв по их объему первое место среди промпредприятий. Если в 2012 году МАЗ выпускал в год до 26 тысяч автомобилей, то по итогам этого года с конвейеров едва ли сойдет хотя бы половина этого объема. За пять лет число сотрудников предприятия уменьшилось на несколько тысяч человек.
При этом сейчас
Несмотря на потери на основном для белорусского завода рынке сбыта, власти уверены, что перспективы у МАЗа отличные. Определенный результат для завода мог дать
Отметим, что некоторые эксперты неоднократно выражали уверенность в необходимости продавать предприятия, которые висят на экономике балластом. Так, белорусский предприниматель, соучредитель группы компаний «Сармат-СТИ» Александр Кнырович в 2016 году
Напомним также, что на протяжении почти пяти лет шло обсуждение потенциального слияния белорусского МАЗа с российским КАМАЗом, из которого
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В развитие показывающего серьезные убытки завода МАЗ надо вложить полмиллиарда долларов. Кто будет заниматься финансированием - пока неясно.
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