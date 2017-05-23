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В убыточный МАЗ надо вложить полмиллиарда долларов

24.05.2017 15:28 — Новости Экономики | БДГ  
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В развитие показывающего серьезные убытки завода МАЗ надо вложить полмиллиарда долларов. Кто будет заниматься финансированием - пока неясно.

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко во время пленарного заседания «Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси» признал, что сегодня Минский автозавод переживает не лучшие времена: падает производство и объемы, завод требует серьезнейших финансовых вливаний, сумма которых составляет прядка полумиллиарда долларов.

«В развитие МАЗа надо серьезно вкладывать средства - в новую кабину, новые мосты делать, новые оси. Есть инвестиционные программы, сейчас мы решаем проблемы с источниками финансирования, - будем развивать предприятие», - сообщил Семашко.

Он также рассказал, что инвестиционные программы реализуются сегодня на БелАЗе, в который уже вложено порядка 800 млн долларов. Семашко отметил, что вложения уже дают результат: доля завода на мировом рынке выросла с 17 до 30%. 

При этом Беларуси по-прежнему ждет, когда в страну придет инвестирование, направленное именно на производственную отрасль.

Отметим, что за 2014-2016 год убытки МАЗа составили в совокупности 240 млн долларов. В прошлом году бывший флагман промышленности Беларуси показал и вовсе самый плохой результат по убыткам, заняв по их объему первое место среди промпредприятий. Если в 2012 году МАЗ выпускал в год до 26 тысяч автомобилей, то по итогам этого года с конвейеров едва ли сойдет хотя бы половина этого объема. За пять лет число сотрудников предприятия уменьшилось на несколько тысяч человек.

При этом сейчас МАЗ теряет даже свой традиционный рынок - Россию. По последним данным,  Минский автомобильный завод, который традиционно занимал третье место по продажам на российском рынке грузовых автомобилей, в марте этого года опустился на шестую позицию. 

Несмотря на потери на основном для белорусского завода рынке сбыта, власти уверены, что перспективы у МАЗа отличные. Определенный результат для завода мог дать визит Александра Лукашенко в Египет, который прошел в начале года. Тогда официальными СМИ сообщалось, что египетские бизнесмены готовы заниматься продажами белорусских грузовиков и другой техники, которую производит МАЗ. Вот только никаких конкретных цифр названо не было, как чаще всего и бывает во время и после визитов президента в страны, которые не являются основными белорусскими партнерами.

Отметим, что некоторые эксперты неоднократно выражали уверенность в необходимости продавать предприятия, которые висят на экономике балластом. Так, белорусский предприниматель, соучредитель группы компаний «Сармат-СТИ» Александр Кнырович в 2016 году отмечал, что предприятие следовало бы продать буквально кому угодно, причем за умеренные деньги.

Напомним также, что на протяжении почти пяти лет шло обсуждение потенциального слияния белорусского МАЗа с российским КАМАЗом, из которого ничего не вышло: в итоге вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что создание холдинга "Росбелавто" на базе МАЗа и КАМАЗа было исключено из перечня российско-белорусских интеграционных проектов.

 
 
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