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Шапиро освобожден от должности председателя Миноблисполкома
24.05.2017 19:15 — Новости Экономики | Tut.by
Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета в связи с переходом на другую работу, сообщает
20 мая Шапиро
Вступив в должность Шапиро сразу же
Семену Шапиро 55 лет. Он возглавлял Гродненский областной исполнительный комитет с 2010 по 2013 год. После чего президент назначил его председателем Минского облисполкома вместо
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20 мая Шапиро избрали председателем Федерации хоккея.
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