Шапиро освобожден от должности председателя Миноблисполкома

Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета в связи с переходом на другую работу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

20 мая Шапиро избрали председателем Федерации хоккея. Его кандидатуру предложила Федерация хоккея Гродненской области. Случилось это во время внеочередной отчетно-выборной конференции ФХБ, когда Игорь Рачковский объявил о своей отставке.

Вступив в должность Шапиро сразу же заявил , что сенсационных заявлений и резких кадровых решений от него ждать не стоит, но пообещал стране и президенту, что приложит все свои знания и усилия, чтобы поднять белорусский хоккей на более высокий уровень.

Семену Шапиро 55 лет. Он возглавлял Гродненский областной исполнительный комитет с 2010 по 2013 год. После чего президент назначил его председателем Минского облисполкома вместо уволенного Бориса Батуры.