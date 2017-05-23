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Шапиро освобожден от должности председателя Миноблисполкома

24.05.2017 19:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета в связи с переходом на другую работу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

20 мая Шапиро избрали председателем Федерации хоккея. Его кандидатуру предложила Федерация хоккея Гродненской области. Случилось это во время внеочередной отчетно-выборной конференции ФХБ, когда Игорь Рачковский объявил о своей отставке.

Вступив в должность Шапиро сразу же заявил, что сенсационных заявлений и резких кадровых решений от него ждать не стоит, но пообещал стране и президенту, что приложит все свои знания и усилия, чтобы поднять белорусский хоккей на более высокий уровень.

Семену Шапиро 55 лет. Он возглавлял Гродненский областной исполнительный комитет с 2010 по 2013 год. После чего президент назначил его председателем Минского облисполкома вместо уволенного Бориса Батуры.

 
 
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20 мая Шапиро избрали председателем Федерации хоккея.

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