Чьи свиньи выполнили постановление Совмина?

Какие свинокомплексы Беларуси уложились в плановые нормативы по привесам.



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Лишь около 20 районов и около 30 свиноводческих хозяйств Беларуси соответствуют минимальному показателю по эффективности, который был определен Республиканской программой реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011—2015 годах.

В рамках государственной программы главной целью по повышению эффективности свиноводческой отрасли страны было доведение среднесуточных привесов свиней на выращивании и откорме до 650−700 граммов. Как показывают результаты работы хозяйств в первом квартале этого года, лишь единичные хозяйства сумели достичь, удержаться и превысить установленный минимум.

Лидером среди хозяйств по итогам первого квартала стал кореличский СПК «Маяк-Заболотье», где в этот период получен среднесуточный привес в 980 граммов. Еще шесть сельскохозяйственных предприятий сумели превысить показатель свыше 800 граммов в сутки. В их числе оказались три частных свиноводческих комплекса — любанский «Свинокомплекс «Заболоть» (896 граммов), чашниковский филиал «Заря» компании «Витебскагропродукт» (881 граммов) и воложинский «Данпрод» (832 грамма).

Первый из них в рамках реализации упоминавшейся госпрограммы построила израильская компания AgriGo, второй принадлежит витебскому бизнесмену Владимиру Некрашевичу, владельцем третьего является семья Юрия Чижа.

Также в этом списке «Агрокомбинат «Снов» (813 граммов) и два государственных комплекса — «Бокиничи» Пинского КХП (875 граммов) и филиал «Негновичи» Борисовского мясокомбината (873 грамма). «Негновичи» также построены в рамках реализации положений госпрограммы за счет кредитной линии, открытой чешским и российским банками. Комплекс строила Bauer Technics — одна из крупнейших чешских строительных компаний, специализирующихся на строительстве сельскохозяйственных производственных объектов — свинокомплексов, коровников и птицеводческих ферм.

Всего 31 сельхозпредприятие достигло и превысило порог в 650 граммов среднесуточного привеса.

Среднесуточный привес по всей отрасли далеко не дотягивает этого показателя — в первом квартале он составил 590 граммов. Уровень 650 граммов сумела превзойти только Брестская область (665 граммов) и 19 районов из 118-ти.

Самым «свиным» районом в первом квартале оказался Любанский (896 граммов привеса) в сутки. Также среди лидеров были Пинский, Чашниковский и Воложинский районы, в которых, соответственно, этот показатель составил 875, 874 и 832 грамм.