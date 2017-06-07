Зиновский зазывает бизнес в программу развития Оршанского района, предлагая шитье и логистику

Министр экономики Владимир Зиновский в среду представил властям и бизнесу Оршанского района концепцию Программы социально-экономического развития региона и пригласил частный бизнес присоединиться к разработке, сообщила пресс-служба Минэкономики.

У программы, инициированной президентом страны , пять основных задач: создание условий для устойчивого экономического развития района, роста доходов населения, устранение территориальных дисбалансов по труду и зарплате, сокращение оттока трудовых ресурсов, создание комфортных условий проживания.

Зиновский подчеркнул, что решение этих задач требует эффективного развития наряду с госсектором частного бизнеса, который обладает большей мобильностью и восприимчивостью к новому.

«Сегодня хотелось бы обсудить, в каких направлениях малый и средний бизнес уже готов активно принимать участие в развитии района, какая поддержка со стороны государства для этого необходима, и на какие ресурсы рассчитывает бизнес», — предложил Зиновский.

Министр проинформировал о работе по упрощению условий ведения бизнеса. В частности, планируется упростить порядок и условия открытия объектов торговли, соцобслуживания и общепита, получения разрешений и согласований, а также оптимизировать санитарно-эпидемиологические и пожарные требования. Предусматривается сокращение количества лицензируемых видов деятельности и расширение перечня видов деятельности, не относящихся к предпринимательской.

По словам министра, неиспользуемые площади госсектора — это еще один резерв для развития производственного бизнеса. Зиновский сообщил, что в настоящее время проводится ревизия объектов недвижимого госимущества в районе. «В результате будет сформирован перечень объектов, которые можно предоставить на определенных условиях бизнесу для создания новых предприятий и производств», — подчеркнул министр.

Зиновский также обозначил ключевые направления и проекты программы.

По словам министра, производственный блок — это локомотив программы. На базе действующих госпредприятий планируется создание новых производств. Однако Минэкономики не устраивает срок окупаемости отдельных проектов. «Сегодня для поддержания конкурентоспособности на мировых рынках, технология и оборудование должны обновляться не реже, чем через пять лет. Этого срока окупаемости желательно придерживаться при разработке инвестпроектов», — обратил внимание Зиновский.

Министр отметил, что формирование «точек роста» в Орше, Барани, Болбасово, Ореховске и Копыси открывает перед малым и средним бизнесом новые возможности. В качестве таковых Зиновский назвал создание частных швейных предприятий в «льняном» кластере, участие в сбыте продукции на внешние рынки. Новый транспортно-логистический центр в Болбасово также откроет большие возможности для частного бизнеса.

Характеризуя социальный блок программы, Зиновский подчеркнул, что его основная задача — создать комфортные условия для проживания населения. По словам министра, один из приоритетов программы — решение вопросов доступности жилья, в том числе, за счет снижения стоимости квадратного метра. Другие приоритеты социального блока включают качественную дорожную инфраструктуру, создание рабочих мест в пределах часовой доступности, рост качества торгового и бытового обслуживания на селе, подготовку квалифицированных кадров по рабочим профессиям.

«Минэкономики готово рассмотреть любые конструктивные предложения от бизнеса. На сегодняшний день нами подготовлена структура программы. Ее наполнение мы будем детально отрабатывать не только с местной властью, министерствами и концернами, но и с бизнесом. Поэтому мы ждем от предпринимателей активного участия в этой работе и конкретных предложений в проект программы», — резюмировал Зиновский.

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