ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дашкевич и Пальчевский сообщили о прекращении уголовного преследования по делу о "массовых беспорядках"

08.06.2017 21:59 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Активисты незарегистрированной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич и Сергей Пальчевский сообщили 7 июня, что получили уведомления из КГБ о прекращении уголовного преследования по делу о «массовых беспорядках».


Дмитрий Дашкевич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Месяц продержать по тюрьмам и заявить „в ваших действиях нет состава преступления“ — такого на моей памяти с КГБ еще не случалось», — написал на своей странице в Facebook Дашкевич.

Пальчевский сегодня сообщил, что получил соответствующее уведомление из КГБ. Как пишет «Радыё Свабода», активисту также сообщили, что он может ознакомиться с материалами дела.


Сергей Пальчевский. Фото: svaboda.org

Дмитрий Дашкевич и Сергей Пальчевский были задержаны вечером 22 марта. Как сообщил на следующий день Комитет государственной безопасности, Дашкевич был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). «Задержаны активисты „Белого легиона“ во главе с Мирославом Лозовским, а также „Молодого фронта“ во главе с Дмитрием Дашкевичем — всего 26 человек», — сообщила пресс-служба ведомства.

Позже стало известно, что по так называемому делу «Белого легиона» задержаны 35 человек. 17 из них было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК, и их арестовали, еще 18 — в статусе подозреваемых (из них четверых задержали). Кроме того, 20 гражданам из общего числа фигурантов предъявили обвинение по статье о незаконном вооруженном формировании.

На протяжении последних недель фигурантов дела «Белого легиона» освобождают из-под ареста. Последним вышел на свободу художник-дизайнер Андрей Белявский.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активисты незарегистрированной организации "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич и Сергей Пальчевский сообщили 7 июня, что получили уведомления из КГБ о прекращении...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко передал Назарбаеву документы по "АЛЖИРу"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика