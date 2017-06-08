Активисты незарегистрированной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич и Сергей Пальчевский сообщили 7 июня, что получили уведомления из КГБ о прекращении уголовного преследования по делу о «массовых беспорядках».



Дмитрий Дашкевич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Месяц продержать по тюрьмам и заявить „в ваших действиях нет состава преступления“ — такого на моей памяти с КГБ еще не случалось», — написал на своей странице в Facebook Дашкевич.

Пальчевский сегодня сообщил, что получил соответствующее уведомление из КГБ. Как пишет « Радыё Свабода », активисту также сообщили, что он может ознакомиться с материалами дела.



Сергей Пальчевский. Фото: svaboda.org

Дмитрий Дашкевич и Сергей Пальчевский были задержаны вечером 22 марта. Как сообщил на следующий день Комитет государственной безопасности, Дашкевич был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). «Задержаны активисты „Белого легиона“ во главе с Мирославом Лозовским, а также „Молодого фронта“ во главе с Дмитрием Дашкевичем — всего 26 человек», — сообщила пресс-служба ведомства.

Позже стало известно , что по так называемому делу «Белого легиона» задержаны 35 человек. 17 из них было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК, и их арестовали, еще 18 — в статусе подозреваемых (из них четверых задержали). Кроме того, 20 гражданам из общего числа фигурантов предъявили обвинение по статье о незаконном вооруженном формировании.

На протяжении последних недель фигурантов дела «Белого легиона» освобождают из-под ареста. Последним вышел на свободу художник-дизайнер Андрей Белявский.