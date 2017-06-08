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Дашкевич и Пальчевский сообщили о прекращении уголовного преследования по делу о "массовых беспорядках"
08.06.2017 21:59 — Новости Экономики | Tut.by
Активисты незарегистрированной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич и Сергей Пальчевский сообщили 7 июня, что получили уведомления из КГБ о прекращении уголовного преследования по делу о «массовых беспорядках».
«Месяц продержать по тюрьмам и заявить „в ваших действиях нет состава преступления“ — такого на моей памяти с КГБ еще не случалось», —
Пальчевский сегодня сообщил, что получил соответствующее уведомление из КГБ. Как пишет «
Дмитрий Дашкевич и Сергей Пальчевский были задержаны вечером 22 марта. Как сообщил на следующий день Комитет государственной безопасности, Дашкевич
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Дашкевич и Пальчевский сообщили о прекращении уголовного преследования по делу о "массовых беспорядках"
Активисты незарегистрированной организации "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич и Сергей Пальчевский сообщили 7 июня, что получили уведомления из КГБ о прекращении...
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