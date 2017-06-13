Жодинцы предпочитают новое жилье, но пока не готовы покупать «квадрат» в панели по $600

Завершается строительство долевым способом 10-этажного 2-подъездного жилого дома на 107 квартир модернизированной серии «МАПИДа» М 464 М на ул. Калиновского. Заказчиком объекта выступает ИЧУП «ТОППРО ИНТ», генподрядчиком ОАО «МАПИД».

Впервые на стройке дома портал Realt.byпобывал примерно год назад. К этому времени уже был построен цокольный этаж. Строительство велось достаточно активно. Казалось, что никакой угрозы срыву сроков ввода дома в эксплуатацию не будет. Объект планировался к сдаче в ноябре 2016 года.

Однако жодинцы не проявляют большого интереса к новостройке. Возможно, причина кроется в том, что заказчик из-за финансовых проблем существенно затянул сроки ввода дома в эксплуатацию, что и насторожило людей.

Со своей стороны Геннадий Болтик, заместитель генерального директора по собственному строительству ОАО «МАПИД», говорит о том, что современные панельные дома по своим характеристикам ничуть не уступают кирпичным, а, возможно, даже и превосходят их по комфорту проживания. Коэффициент теплопроводности наружных ограждающих конструкций в домах КПД составляет 3,2 кВт∙ч/кв.м в год. Дома получаются теплыми и вполне комфортными.

— Сегодня жодинцы, возможно, из-за своего менталитета не готовы покупать жилье в панельных домах по предложенной цене. По факту получается, что квартиры в кирпичных домах городского УКСа стоят дешевле, чем в панели, — высказывает свою точку зрения Владимир Зорин, директор КУП «Управление капитального строительства г. Жодино».

Квартиры в доме предложены на рынок примерно по $600/кв.м в эквиваленте. Однако на сегодняшний день заключено всего 9 договоров долевого строительства.

Однако генподрядчик из-за неоплаты выполненных работ был вынужден уйти со стройплощадки, и стройка была заморожена.

Рядом с домом компании «ТОППРО ИНТ» начато строительство еще одного жилого дома , заказчиком которого выступает ОАО «МАПИД». Он будет абсолютно таким же, как и его соседний «брат-близнец».

В 2014 году приобрела участок на аукционе под строительство жилого дома на ул. Рокоссовского и столичная компания, входящая в группу компаний ViVa Invest, — «Витасанплюс». До конца текущего года она планирует приступить к освоению площадки.

— Мы надеемся, что ближе к завершению строительства дома «ТОППРО ИНТ» жодинцы активизируются и начнут заключать договоры долевого строительства. Жилой дом, по которому мы выступаем заказчиком, полностью будет строиться за счет собственных средств «МАПИДа», а потом реализовываться по договорам купли-продажи, — комментирует ситуацию Геннадий Болтик. — После сдачи дома в эксплуатацию мы планируем предложить квартиры на рынок по Br1100/кв.м.

Строительство дома ведется долевым способом. Двадцать квартир предназначены для граждан, состоящих в очереди в улучшении жилищных условий. Остальные жилые помещения будут реализовываться на коммерческой основе по $580/кв.м в эквиваленте. Декларация по дому выйдет в июле 2017 года.

Пятиэтажный 3-подъездный кирпичный дом рассчитан на 60 квартир. Общая площадь однокомнатных составляет 42 кв.м, двухкомнатных — 60 кв.м и 63 кв.м, трехкомнатных — 80,3 кв.м и 78,3 кв.м. Объект планируется к сдаче в декабре текущего года.

Как рассказал Владимир Зорич, в настоящее время в Жодино ведется строительство еще одного жилого дома в микрорайоне № 8. Заказчиком объекта выступает КУП «УКС г. Жодино».

На пересечении пр. Мира и ул. 50 лет Октября за счет собственных средств возводит жилой дом для своих работников ООО «БелАЗ».

Пятиэтажный 2-подъездный кирпичный дом рассчитан на 72 квартиры. Дом планируется к сдаче в декабре 2017 — январе 2018 года.

По словам Владимира Зорича, городской УКС планирует построить в микрорайоне № 8 на ул. Логойской еще один 9-этажный 1-подъездный кирпичный дом на 54 квартиры.

— Сегодня мы корректируем проект детальной планировки микрорайона № 8. Первоначально здесь было запланировано строительство двух школ на 720 и 1050 мест. Новый проект предусматривает наличие одной школы с увеличением общего количества мест. На месте второй появится жилой дом. Полностью район будет освоен в ближайшие два года, — рассказывает директор городского УКСа.

Сейчас ведутся работы по изъятию земель из сельхозоборота в новом микрорайоне № 9. Уже подготовлен проект детальной планировки.

— Сегодня в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в горисполкоме состоят около 5600 человек (семей). Люди ждут новых квартир, но финансирование строительства жилья с господдержкой существенно сократилось. Если раньше с господдержкой мы строили по 50-60 тыс. кв.м жилья в год, то в этом году с помощью льготных кредитов будут строиться только квартиры в доме «БелАЗа» и 20 квартир в нашем доме в микрорайоне № 8. В общей сложности льготные кредиты получат не более 60 человек (семей), — говорит Владимир Зорич.