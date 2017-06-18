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Вовк: в Беларуси кипит работа над тракторами-беспилотниками

18.06.2017 23:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июн — Sputnik. Министр промышленности Беларуси Виталий Вовк оптимистично оценивает востребованность продукции белорусских промышленных гигантов.

По данным министра, в стране планируется построить еще один тракторный завод, выпустить беспилотные тракторы и комбайны, а в перспективе и белорусский легковой автомобиль.

Вовк: в Беларуси кипит работа над тракторами-беспилотниками
© Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН
Первую партию Geely на новом заводе в Беларуси соберут в июне

В передаче "Главный эфир" Белтелерадиокомпании глава ведомства также сообщил, что в ближайшее время будет выпущена опытная партия автомобилей белорусско-китайского производства "БелДжи", около 60 тысяч в год.

"До 90% этих автомобилей компания Geely будет покупать для дистрибьюции на российском рынке", — сказал министр. Он также отметил, что белорусско-китайский автомобиль будет представлен на параде на День Независимости.

Говоря о том, что в промышленность Беларуси будет инвестировано 17 миллиардов, Вовк, в частности, отметил, что в настоящее время "кипит работа над созданием беспилотного трактора и беспилотного комбайна".

По его словам, это будут деньги и самих предприятий, и кредиты банков, и китайские кредиты.

Касаясь вопроса строительства второго тракторного завода, Вовк отметил, что новый тракторный завод будет строить предприятие "Амкодор", у которого есть опыт, и он сможет на рынке "дополнить номенклатуру белорусского тракторостроения". По мнению министра, продукция белорусских тракторостроительных предприятий будут востребована на внешних рынках.

"Был обвал рынка, а теперь рынок оживает", — сказал Вовк.

Министр также не исключил того, что в перспективе Беларусь когда-нибудь выпустит белорусский автокар.

 
Теги: Минск
 
 
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В ближайшее время будет выпущена опытная партия автомобилей белорусско-китайского производства "БелДжи".

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