Эксперты «вангуют»: что ждет рынок недвижимости в сентябре 2017 года?

Итак, стоит отметить, что эксперты рассуждали о рынке, отталкиваясь от сегодняшней экономической ситуации. Разумеется, если за лето в экономике страны или мира произойдет что-то основополагающее, то и прогнозы будут другие.

— Хочу заметить, что все наши прогнозы с конца прошлого года продолжают сбываться. Мы говорили, что ожидается уменьшение спроса, что повлечет за собой незначительное снижение цены квадратного метра.

Сегодня спрос подпитывается подешевевшими кредитами, ведь с начала года ставка рефинансирования снижалась уже пять раз. Набирает обороты и приобретение недвижимости в лизинг. Стабильная покупательская активность способствует поддержанию существующего уровня цен. Предпосылок к их росту нет. Ведь нужно понимать, что финансовое положение людей не улучшается, кредиты хоть и более доступны, но отдавать их нужно.

Традиционное оживление спроса с середины августа компенсирует незначительное летнее падение, то есть ситуация в целом за год не поменяется. Уже 8 месяцев цена сделки на квартиры стандартных потребительских качеств остается в неизменном интервале — $1020-1050 за «квадрат». Цифры зависят от качества проданных в это время квартир. Если не произойдет никаких глобальных внешних изменений, то и в сентябре 2017 цена «квадрата» останется на этом же уровне.

Что касается «ждунов по $500», то мне кажется, они уже должны были выпустить пар, такой цифры не будет. Еще год назад мы прогнозировали «+/-» $1000 за «квадрат». Так оно и есть, хотя многие эксперты были не согласны.