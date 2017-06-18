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Эксперты «вангуют»: что ждет рынок недвижимости в сентябре 2017 года?
19.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Итак, стоит отметить, что эксперты рассуждали о рынке, отталкиваясь от сегодняшней экономической ситуации. Разумеется, если за лето в экономике страны или мира произойдет что-то основополагающее, то и прогнозы будут другие.
Начнем со вторичного рынка жилья, прогнозы о котором высказала Светлана Куделко, заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ».
— Хочу заметить, что все наши прогнозы с конца прошлого года продолжают сбываться. Мы говорили, что ожидается уменьшение спроса, что повлечет за собой незначительное снижение цены квадратного метра.
Сегодня спрос подпитывается подешевевшими кредитами, ведь с начала года ставка рефинансирования снижалась уже пять раз. Набирает обороты и приобретение недвижимости в лизинг. Стабильная покупательская активность способствует поддержанию существующего уровня цен. Предпосылок к их росту нет. Ведь нужно понимать, что финансовое положение людей не улучшается, кредиты хоть и более доступны, но отдавать их нужно.
Традиционное оживление спроса с середины августа компенсирует незначительное летнее падение, то есть ситуация в целом за год не поменяется. Уже 8 месяцев цена сделки на квартиры стандартных потребительских качеств остается в неизменном интервале — $1020-1050 за «квадрат». Цифры зависят от качества проданных в это время квартир. Если не произойдет никаких глобальных внешних изменений, то и в сентябре 2017 цена «квадрата» останется на этом же уровне.
Что касается «ждунов по $500», то мне кажется, они уже должны были выпустить пар, такой цифры не будет. Еще год назад мы прогнозировали «+/-» $1000 за «квадрат». Так оно и есть, хотя многие эксперты были не согласны.
Переходим к рынку аренды. По этому вопросу выступила Маргарита Почицкая, начальник отдела аренды жилья «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ».
— За год цены на аренду глобально не изменились, и большого всплеска мы тоже не увидим в августе-сентябре. Как такового «студенческого бума» скорей всего не будет. Как всегда, ожидается обычный процент приезжих студентов, которым не досталось места в общежитии, и они будут искать квартиры, но глобально это на цены не повлияет.
Плюс, рынок аренды в Минске завязан не только на студентах. Есть еще и те, кто окончил университет и остается в столице. Немало людей просто едут из регионов устраиваться на работу в Минск. Чаще всего все эти активности происходят в сентябре. В связи с этим мы ждем небольшой рост, но скорее в августе, чем в сентябре. Цены могут несущественно повыситься, но, по нашим прогнозам, не более, чем на 5%. То есть, если сейчас среднюю по потребительским качествам «однушку» можно снять за $150, она подорожает до $155 - 160 в месяц.
Свои прогнозы о первичном рынке жилья высказала Наталья Раденя, руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА∙НОВОСТРОЙЦЕНТР»:
— По $500 за кв.м не будет, можно даже не мечтать. У нас даже в пригороде цены стартуют от $750, а в столице средняя цена около $1000 за «квадрат». Ежегодно в июне-июле продаж меньше всего. Как правило, уровень продаж августа и сентября это компенсируют.
Сейчас на первичном рынке немало проектов, где квартиры уже с отделкой. Плюс, как и на «вторичке», так и на «первичке» стало продаваться больше двухкомнатных, трехкомнатных квартир.
На рынке первичного жилья появилось достаточное количество инструментов для приобретения квартир в новостройках. Во-первых, это кредитные программы. Например, в жилом комплексе «Лiпень» совместно с «Белгазпромбанком» есть кредитная программа, которая позволяет купить квартиру в кредит под 9,9%. Это минимальная ставка по кредиту. Также есть лизинговая программа под 10% годовых. «ТВОЯ СТОЛИЦА∙НОВОСТРОЙЦЕНТР» - единственная компания на рынке, которая сотрудничает не с одним, а сразу с несколькими банками.
Все пять банков-партнеров предлагают наиболее выгодные условия кредитования жилья. Обратившись к нам, потребитель может воспользоваться нашей новой программой «Партнер – кредит», в рамках которой мы поможем не только выбрать новостройку у надежного застройщика, но и подготовим все необходимые документы для получения кредита. В банк ему придется прийти уже за получением самого кредита. Появление доступных кредитов и лизинга поддерживают спрос на новостройки, и цены падать в ближайшие полгода точно не будут.
Фото: Александр Малама
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