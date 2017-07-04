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Ваша квартира долго продаётся? 20 мест в Минске, где это обычное явление
05.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Обычно долгие поиски покупателя свойственны тем, кто продаёт квартиру впервые. Цену выставляют с запасом и со временем снижают, если на неё нет спроса. На самом деле, такой подход не несёт проблем на стабильном или растущем рынке. Но когда цены на квартиры снижаются, запоздалые попытки сделать скидку приводят к громадным потерям, как это было в 2015 году.
В теории, если причина затянувшейся продажи квартиры – человеческий фактор, то такие случаи должны быть равномерно распределены по городу. Но в реальности всё обстоит несколько иначе. В Минске есть ряд мест, где концентрация примеров затяжной продажи буквально зашкаливает. Вряд ли там проживают особо алчные продавцы, а значит дело в локации, которая почему-то не устраивает покупателей.
Что же это за места? В большинстве случаев несложно найти причину, по которой квартиры там продаются медленно, однако не обошлось и без открытий.
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Центр, железная дорога и строительство метрополитена
Дорогие квартиры в центре в принципе не могут продаваться так же быстро, как “однушки” где-нибудь в Малиновке или Уручье. Однако и в центральной части города есть особо проблемные места. Среди них – район улицы Гвардейской (№ 13 на карте) и начало Червякова (15), Привокзальная площадь (1), Московская (5) и район улиц Мельникайте, Кальварийской и Короля (14).
В случае с Вокзалом и Московской можно предположить, что негативное влияние оказывает постоянный шум от железной дороги. Он также может проявляться в Брилевичах (8) и некоторых участках улиц Маяковского (7) и Воронянского (6). Что касается Кальварийской и Мельникайте, то это место, где в последние годы строится третья ветка метро.
Значительная удаленность от метро
Другой фактор, отпугивающий покупателей – удаленность от центра города и станций метрополитена. В качестве примера можно назвать некоторые зоны в Каменной Горке (12), Сухарево (10), Малиновке (9), Серебрянке (4), Ангарской (2) и Новинках (16).
Впрочем, в городе хватает и других мест с плохой транспортной доступностью (те же Шабаны в список не попали), значит дело не только в ней. Про Каменную Горку (12) можно вспомнить облетевшие интернет снимки “убитых” подъездов с разрисованными стенами и разбитыми лампочками. Многие из проблемных домов, про которые писали в СМИ, расположены в указанном на карте районе, что создаёт ему дурную славу.
Найти очевидную причину затяжной продажи квартир в оставшихся зонах не так просто. Например, кластеры №17 (дома по ул. Беды и Восточной) и №18 (Волгоградская) располагаются в районах с развитой инфраструктурой, однако продать там быстро квартиру довольно сложно. Также непонятно, почему долго продаются квартиры на участках улиц Руссиянова (20), Байкальской (3), Стахановской (19) и Якубовского (11).
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