Ваша квартира долго продаётся? 20 мест в Минске, где это обычное явление

Обычно долгие поиски покупателя свойственны тем, кто продаёт квартиру впервые. Цену выставляют с запасом и со временем снижают, если на неё нет спроса. На самом деле, такой подход не несёт проблем на стабильном или растущем рынке. Но когда цены на квартиры снижаются, запоздалые попытки сделать скидку приводят к громадным потерям, как это было в 2015 году.

Подробнее на эту тему: Выставить подороже и постепенно снижать VS сразу делать привлекательную скидку. Какая тактика продажи квартиры лучше?

В теории, если причина затянувшейся продажи квартиры – человеческий фактор, то такие случаи должны быть равномерно распределены по городу. Но в реальности всё обстоит несколько иначе. В Минске есть ряд мест, где концентрация примеров затяжной продажи буквально зашкаливает. Вряд ли там проживают особо алчные продавцы, а значит дело в локации, которая почему-то не устраивает покупателей.

Немного методологии Мы проанализировали историю продажи 42 тысяч квартир на вторичном рынке жилья Минска за 2012-2017 годы. Время продажи каждой квартиры сравнивалось со средним значением. Причем, мы делали поправку на рыночную ситуацию: проданные в середине 2013 года квартиры сравнивались только с теми, которые продавались в это же время. Если квартира “висела” на рынке минимум на 1 месяц дольше среднего, продажа считалась затяжной. Большинство таких случаев разбросаны по карте Минска без всякой системы. Однако местами образовались сгустки – скопления домов, квартиры в которых продаются медленнее обычного. Всего таких кластеров в столице было выделено 20.

Что же это за места? В большинстве случаев несложно найти причину, по которой квартиры там продаются медленно, однако не обошлось и без открытий.

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