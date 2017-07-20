«Рублёвский» откроет в Беларуси супермаркеты европейского концепта

Продуктовый ритейлер «Рублёвский» откроет в Минске и Гомеле супермаркеты нового концепта – с гастроотделами, fresh-зонами и «островками» выпечки.

Интерьеры залов и выкладка товаров будут выполнены в стилистике ведущих европейских операторов, рассказали в ООО «Торговый дом «Немига-Фаворит», выступающего девелопером торговой сети.

Новые супермаркеты будут относительно крупных размеров – площадью около 1000 «квадратов». Торговое пространство обустроят в новом концепте: интерьеры магазинов, оформление витрин и выкладка товаров будут выдержаны в европейском стиле – почти так же, как в супермаркетах Парижа, Рима и Мадрида. Посетителей ожидают гастроотделы с блюдами по европейским рецептам, fresh-зоны со свежими фруктами и овощами, а также «острова» с хлебом и авторской выпечкой.

«Мы выводим на белорусский рынок супермаркеты «Рублёвский» нового концепта, которые приближены к европейским аналогам. И речь не только о смене дизайна и задумках в оформлении – переосмыслению подлежит даже подход к выбору помещений под будущие магазины. Теперь сеть идет только в места, где может создать потребителям максимальный уровень комфорта. Основная идея: поход в магазин должен приносить радость и приятные впечатления, что в свою очередь требует больших усилий не только от ритейлера, но и от девелопера», – пояснила директор ООО «Торговый дом «Немига-Фаворит» Алина Сухаревская.

В Минске супермаркет нового концепта откроется вместе с ТЦ «Спектр» рядом со станцией метро «Уручье». Магазин освоит торговые площади на первом этаже и предложит более 10 тыс. наименований товаров. Покупателей будут обслуживать шесть касс. Цены на основные потребительские товары будут ниже среднерыночных, сэкономить также предложат в большой зоне акционных товаров.

Предполагается, что супермаркет заработает уже в августе. Среди соседей – «Буслiк», «Электросила», «Остров чистоты», «Мила», «Еврошоп» и «Блакiт». В торговом центре также появятся мебельный салон, аптека, ателье и школа танцев Smart Dance, а на последнем этаже будет фитнесс-центр Sport Family с зоной для кроссфита. Фудкорт освоили Burger King, KFC, Domino's Pizza и Sbarro.

В Гомеле супермаркет откроется в отдельном здании, построенном в начале улицы Чечерской по стандартам сети «Рублёвский». «Мы приобретаем объект целиком. После чистовой отделки и размещения торгового оборудования супермаркет будет готов к открытию. Вероятнее всего, это произойдет в конце августа – начале сентября. Для гомельчан супермаркет станет определенным открытием. И интерьер, и выкладка – всё будет отличаться от того, что можно видеть в уже существующем гомельском магазине», – отметили в ООО «Торговый дом «Немига-Фаворит».

Супермаркеты нового концепта появятся и в других городах. «В будущем обновленный стиль и вовсе планируется применить ко всем магазинам торговой сети. Если опыт окажется успешным и потребители его примут с энтузиазмом, то он получит широкое распространение. Пример супермаркетов в Минске и Гомеле в этом смысле будет показательным», – подчеркнули в компании.