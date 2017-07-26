Зиновский: Брестской области необходимо активнее внедрять инновации

Брестская область должна активнее работать над внедрением инноваций. Об этом 27 июля заявил министр экономики Беларуси Владимир Зиновский во время заседания Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.



Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский. Фото: economy.gov.by

«В первом полугодии экономика Брестской области взяла хороший темп. Чтобы расти дальше, необходимо внедрять инновации. Пока в этом направлении Брестчина отстает от других регионов — всего 2,8% инновационной продукции при уровне по республике 17,7%. В области есть вузы, способные подготовить кадры для новой экономики. Это Брестский государственный технический университет, Полесский госуниверситет, инновационная площадка технопарка „Полесье“. Надо быстрее задействовать их потенциал», — отметил Владимир Зиновский.

Министр экономики обратил внимание на наличие в Брестской области неиспользуемых 282 тысяч кв. м площадей, находящихся в коммунальной собственности. Их можно предлагать малому и среднему бизнесу для создания инновационных предприятий.

«Есть возможность финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса по госпрограмме „Малое и среднее предпринимательство“, но пока этот инструмент задействован в регионе недостаточно. За первое полугодие размещено в депозиты только 100 тысяч рублей из предусмотренных на эти цели в бюджете 2,3 миллиона рублей. Банк развития через банки-партнеры реализует программу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Процентная ставка 10,5% годовых — по проектам в сферах инновации производства, сельского, лесного, рыбного хозяйств, 14,5% — в сфере торговли и услуг. Надо пользоваться этими кредитными линиями под хороший бизнес-план и увеличивать производство», — подчеркнул он.

Как считают в Минэкономики, в области необходимо наладить более тесный диалог власти и бизнеса. Как можно больше предпринимателей должны знать о возможностях создания и развития собственного дела, предложениях по кооперации с крупными производствами, сотрудничества с наукой, технопарком. Владимир Зиновский заметил, что ключевым направлением работы в текущей пятилетке должно стать привлечение в регион нескольких стратегических инвесторов, которые будут обладать передовыми технологиями и развитой системой продвижения продукции на рынки других стран.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис нацелил руководителей городских и районных исполкомов на более эффективную работу в этом направлении.

«Надо работать в создании логистических центров, других предприятий, в том числе инновационной направленности. Нужно расширять существующие производства, активнее работать с инвесторами, привлекать новых», — поручил губернатор.