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Лукашенко охарактеризовал отношения с Китаем терминами "всепогодная дружба" и "железные братья"

01.08.2017 10:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином.


Фото: Reuters

«Нынешний 2017 год — особый для наших двусторонних связей. Беларусь и Китай отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. К этой дате мы подошли с высокой интенсивностью контактов, совместных мероприятий, вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства между Минском и Пекином», — сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, все эти 25 лет сотрудничество между Беларусью и Китаем развивалось на его глазах и при непосредственном участии. «Я никогда не мог подумать 25 лет назад, что мы сможем иметь такие отношения с Китайской Народной Республикой. Я рад, что у нас выстроились такие отношения с Великим Китаем», — заявил он.

«Железные братья» и «всепогодная дружба» — это емкие понятия, термины, которые плотно вошли в лексикон наших взаимоотношений", — подчеркнул руководитель государства.

Александр Лукашенко отметил, что Китай является стратегическим партнером Беларуси. Основа сотрудничества двух стран — дружба и взаимопонимание, поддержка на двусторонних и многосторонних площадках.

Лукашенко не исключает создания на территории «Великого камня» предприятий системы ВПК

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает создания на территории Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» предприятий системы военно-промышленного комплекса.

В качестве одного из направлений для развития взаимодействия президент назвал совместное с государственными корпорациями укрепление военно-технического сотрудничества. «Вполне возможно и неплохо было бы создание в парке высокотехнологичных предприятий системы военно-промышленного комплекса. Можно совместных, можно китайских. И нужно, чтобы китайские корпорации ВПК пришли в этот парк», — заявил глава государства.

 
 
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"Я рад, что у нас выстроились такие отношения с Великим Китаем", - заявил он.

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