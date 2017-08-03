Назначен новый глава правления БСБ Банка

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Общее собрание акционеров попавшего под санкции Национального банка Беларуси ЗАО "БСБ Банк" приняло решение о кадровых назначениях в руководстве и назначило председателем правления Сергея Дубкова, сообщили Sputnik в банке.



© Sputnik / Виктор Толочко Бывшие главы Нацбанка возглавят БСБ Банк

Нацбанк с 26 июня отозвал у БСБ Банка лицензии на ряд операций с физлицами, обслуживание юридических лиц осуществляется в прежнем режиме. О банкротстве банка речи не идет. Регулятор не исключает, что полная лицензия на операции с физлицами в перспективе может быть возвращена.

"В соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО "БСБ Банк" с 4 августа 2017 года Дубков Сергей Витальевич назначен председателем правления, Ермакова Надежда Андреевна избрана членом совета директоров, председателем комитета по рискам", — сообщили в банке.

Кадровые перемены для оздоровления

В банке отметили, что решения о кадровых назначениях приняты в рамках программы по стабилизации работы банка. Приход этих руководителей должен успокоить рынок и придать импульс в развитии. Речи о смене акционеров банка не идет.

Ранее, до лета 2016 года, правление БСБ Банка возглавлял Виталий Казбанов, однако около года назад он не прошел аттестацию Нацбанка и был вынужден покинуть свой пост.

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До назначения на пост главы правления БСБ Банка Дубков работал заместителем председателя правления Белинвестбанка, куда пришел два года назад из Нацбанка. В главном банке страны Дубков проработал почти 17 лет, в 2010-2015 году занимал должность заместителя председателя правления.

Ермакова возглавила Нацбанк в 2011 году после 15 лет управления Беларусбанком, сменив на этом посту одного из "авторов" трехкратной девальвации белорусского рубля Петра Прокоповича. В отставку ушла осенью 2014 года, но уже с 2015 года была председателем набсовета Банка БелВЭБ.

Что сейчас происходит в БСБ Банке?

В настоящее время БСБ Банк продолжает работать с физлицами только в части осуществления валютно-обменных операций. После принятия Нацбанком решения об отзыве лицензии банк обратился к вкладчикам и владельцам расчетных счетов снять деньги.

До момента отзыва лицензии — 26 июня — банк возвратил вкладчикам порядка 52 миллионов рублей по счетам и вкладам, а оставшиеся обязательства в размере около 3 миллионов рублей передал в Банк Москва-Минск, который был утвержден Нацбанком в качестве банка-агентства. Кроме того, БСБ Банк был вынужден перевести обслуживание эмитированных им карт в БНБ-Банк.

Банк Москва-Минск начал выплаты вкладчикам-физлицам БСБ Банка. По данным на начало августа, заявления на возврат денег подали 512 человек. Физлица написали заявление на возврат 581 депозита в пяти валютах:

белорусских рублях (около 153 тысяч),

российских рублях (всего 15 рублей),

евро (46 тысяч),

долларах (75 тысяч),

швейцарских франках (100 франков).

Ранее как раз через Банк Москва-Минск получали свои деньги вкладчики обанкротившегося Дельта Банка, но тогда суммы выплат были в разы больше, чем сейчас в случае с БСБ Банком.