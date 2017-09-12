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Внешняя торговля товарами: импорт снова превысил экспорт

13.09.2017 07:48 — Новости Экономики | БДГ  
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Внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь за январь – июль 2017 года составил 34 203,4 млн долларов США.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Оборот в экпорте товаров в январе – июле 2017 года составил 15 929,3 млн долларов, импорт – 18 274,1 млн долларов. К уровню января – июля 2016 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 121,1%, экспорт – 121,1%, импорт – 121,1%. 

По итогам января – июля 2017 г. экспорт товаров в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 4,2%, импорт – на 11,6% при росте средних цен экспорта на 16,2%, импорта – на 8,5%.

 
 
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Внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь за январь – июль 2017 года составил 34 203,4 млн долларов США.

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