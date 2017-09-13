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После консультаций Минобороны Беларуси и РФ выяснилось, куда отправили российские танки
14.09.2017 19:16 — Новости Экономики | Tut.by
Российская танковая дивизия, которую сегодня подняли по тревоге и начали перебрасывать на площадки учений «Запад-2017», будут отрабатывать программу на полигонах РФ. Это выяснилось после консультаций военных ведомств двух стран, сообщил сегодня на брифинге официальный представитель Минобороны Беларуси Владимир Макаров.
Так он прокомментировал утреннее заявление Минобороны России. На официальном сайте ведомства появилось заявление, что подразделения Западного военного округа, которые участвуют в совместных учениях «Запад-2017», были подняты по тревоге и начали переброску личного состава вооружения, военной и специальной техники на полигоны в Беларусь.
— Они будут отрабатывать программу боевых действий на трех российских полигонах, которые задействованы в рамках учений, — сказал Владимир Макаров. — Ни Беларуси, ни другим государствам это не несет никакой опасности.
Он не исключил, что информация на сайте Минобороны России появилась по ошибке.
Ранее в Минобороны
Все российские военных вместе с техникой и вооружениями покинут территорию Беларуси до конца сентября.
Напомним,
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Российская танковая дивизия, которую сегодня подняли по тревоге и начали перебрасывать на площадки учений "Запад-2017", будут отрабатывать программу на полигонах РФ....
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