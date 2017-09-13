После консультаций Минобороны Беларуси и РФ выяснилось, куда отправили российские танки

Российская танковая дивизия, которую сегодня подняли по тревоге и начали перебрасывать на площадки учений «Запад-2017», будут отрабатывать программу на полигонах РФ. Это выяснилось после консультаций военных ведомств двух стран, сообщил сегодня на брифинге официальный представитель Минобороны Беларуси Владимир Макаров.

Так он прокомментировал утреннее заявление Минобороны России. На официальном сайте ведомства появилось заявление, что подразделения Западного военного округа, которые участвуют в совместных учениях «Запад-2017», были подняты по тревоге и начали переброску личного состава вооружения, военной и специальной техники на полигоны в Беларусь.

— Они будут отрабатывать программу боевых действий на трех российских полигонах, которые задействованы в рамках учений, — сказал Владимир Макаров. — Ни Беларуси, ни другим государствам это не несет никакой опасности.

Он не исключил, что информация на сайте Минобороны России появилась по ошибке.

Ранее в Минобороны опровергли информацию о переброске техники и заявили, что «все подразделения российской составляющей региональной группировки войск, участвующие в учениях „Запад-2017“, уже находятся на территории Беларуси и приступили к выполнению учебных задач в рамках учений». Прибытие иных подразделений из России, по его словам, предусмотрено не было.

Все российские военных вместе с техникой и вооружениями покинут территорию Беларуси до конца сентября.

Напомним, учения «Запад-2017» стартовали сегодня, 14 сентября, и продлятся до 20 сентября. Всего в учениях примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России. Планируется задействовать в маневрах 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.