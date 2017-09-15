Открытие электрифицированного участка железной дороги Молодечно-Гудогай-Кяна — большой задел для экономики Беларуси, заявил журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин после торжественной церемонии открытия движения поездов на электровозной тяге на этом участке, передает корреспондент БЕЛТА.





«Это большой задел для всей экономики страны — новый транспортный коридор, современная логистика, — заявил вице-премьер. — Данный трансграничный проект Беларуси и Литвы связывает нас с портами на Балтике, а это говорит о том, что мы можем реализовывать больше своих амбиций в торговле. Второй важный акцент — создание комфортных условий для пассажиров».

Анатолий Калинин отметил, что пассажирам будет проще добираться из Минска в Вильнюс и обратно. «Уверен, что мы в ближайшее время должны запустить современный электрический поезд, который свяжет Минск и Вильнюс», — сказал он, добавив, что это будет весьма кстати во время Евроигр-2019. Комфорту пассажиров, по словам вице-премьера, будет способствовать также увеличение на железной дороге числа новых поездов бизнес-класса. «Завод в Фаниполе в ближайшее время предоставит нам возможность закупить новую партию этих прекрасных, комфортных и безопасных поездов, которые будут курсировать по всей Беларуси», — сообщил он.





Заместитель премьер-министра напомнил, что проект по электрификации был реализован совместно с китайскими партнерами. «И этот проект — только один из многих, которые мы реализуем вместе. Мы вместе строим дороги, предприятия, создаем сферу услуг. Самое главное — мы выстраиваем хорошие дружественные отношения между Китаем, Беларусью и европейскими странами», — подчеркнул Анатолий Калинин.

Он обратил внимание, что с завершением электрификации участка Молодечно-Гудогай-госграница завершена электрификация двух главных транспортных коридоров, проходящих через Беларусь.





Вице-премьер отметил успехи БЖД в реализации проектов. «Железная дорога демонстрирует наилучшие технологические и экономические результаты, снижает затраты, повышает свою эффективность, а также снижает воздействие на экологию. По итогам работы за восемь месяцев темп роста грузоперевозок составил 117%. БЖД работает четко, как швейцарские часы», — констатировал Анатолий Калинин.





На станции Пруды 16 сентября прошла церемония открытия движения поездов на электровозной тяге на участке Молодечно-Гудогай-Кяна. Из Беларуси в Литву проследовал первый грузовой поезд, ведомый электровозом БКГ1 с экспортной продукцией белорусских предприятий. «Впервые в новейшей истории нашей страны железнодорожными администрациями Беларуси и Литвы был осуществлен проект по электрификации железнодорожных линий в международном сообщении. Это совместный результат согласованных действий на всех этапах его реализации», — пояснили в БЖД.

Белорусской железной дорогой электрифицирован участок Молодечно-Гудогай-госграница протяженностью 84 км. АО «Литовские железные дороги» электрифицирован участок госграница-Н.Вильня длиной 27 км.



