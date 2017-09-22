Сооснователь российско-белорусского рекламного холдинга TDI Group Павел Гордон и ИТ-консультант Сергей Дробышевский 13 сентября объявили о наборе стартапов в акселератор Insight TDI, а в пятницу провели презентацию своего проекта. Программа акселератора стартует в октябре и обещает стартапам помощь в привлечении специалистов, продвижении продуктов стартапа и 10−20 тысяч долларов инвестиций на первом этапе. Создатели проекта рассказали, зачем им это нужно и откуда они планируют привлекать инвестиции.



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По словам Дробышевского, идея создания акселератора возникла после поездки в Израиль, где подобных проектов уже более 100. По его мнению, благодаря такой экосистеме большое количество израильских проектов выходят на мировой рынок и привлекают крупные инвестиции. Гордон добавил, что его рекламное агентство уже долгое время работало со стартапами и помогало им с маркетинговой экспертизой и анализом рынка. А сам предприниматель около четырех лет инвестировал в молодые проекты.

«Мы поняли, что уже работаем как акселератор и осознали, что хотим участвовать в создании этой экосистемы в Беларуси. Потому что стартапам, создающим новые проекты и новую интеллектуальную собственность, нужно знать, к кому подойти и кому задать какой-то вопрос и получить поддержку, — уверен Дробышевский. — В развитых странах стартапы — это верх пищевой цепочки. А все остальные существуют для того, чтобы стартапы росли и делали жизнь общества лучше. Но им нужно помочь собрать команду квалифицированных специалистов и найти связи для продвижения своего продукта».

По мнению сооснователей акселератора, бизнес-ангелы, венчурные фонды и даже правительства сейчас активно ищут проекты, чтобы вложить свои средства. Во многих странах по банковским вкладам уже отрицательная ставка, отмечают предприниматели. Они считают, что математически выгоднее хранить деньги в венчурном бизнесе, чем это делать в банке либо стандартном бизнесе. Однако проблема в том, что стартаперы и потенциальные инвесторы говорят на разном языке. И главная задача акселератора — свести эти две стороны и научить стартаперов грамотно продвигать и презентовать свою идею и продукт. «Если нам удастся помочь этим людям найти друг друга и научить их понимать друг друга, то это уже будет основа экосистемы», — объяснил Дробышевский.

Чуть более чем за неделю акселератор получил около 50 заявок на участие в трехмесячной обучающей программе. Обязательное условие для участия в отборе — прототип или уже более-менее работающая основа продукта стартапа. Ограничений по количеству мест в акселераторе нет, но организаторы рассчитывают на 5−12 стартапов. В каждом проекте должно быть два фаундера и в среднем пять человек в команде. В акселераторе команда будет собираться в круглосуточном офисе по графику. Но не с 9.00 до 18.00, а в зависимости от того, сколько работы нужно проделать стартапу.

Как объяснил Гордон, они отберут наиболее интересные варианты и встретятся с каждой командой. Организаторы проекта обещают самостоятельно проанализировать рынок под каждый продукт, а затем связаться с фондами инвесторов, которые могут войти в этот проект после акселерации. Затем акселератор подготовит презентацию о стартапах и разошлет ее ранним бизнес-ангелам, готовым вложить в один из проектов от 10 до 20 тысяч долларов на этапе акселерации.

Дробышевский пояснил, почему выбрана именно такая сумма стартовых инвестиций: «Мы проанализировали много акселераторов и смотрели, какая часть чека идет на акселиционную программу, а какая идет в сам проект. И такая сумма не превышает 20 тысяч даже в США. Поэтому мы взвесили стоимость жизни в передовых экономиках и у нас и поняли, что этой суммы достаточно, чтобы проект мог ездить на международные конференции, закупать какой-то софт и двигаться дальше. Это же не вознаграждение за то, что проект классный, и теперь его фаундер может купить себе автомобиль. Это деньги, чтобы проект мог делать себе минимальную экономику. На это стартап может протянуть 6 месяцев, если он сам не проедает деньги на зарплату».

Кроме того, акселератор планирует помогать с «упаковкой» продукта под рынок и формированием профиля будущего инвестора. Одна из основных задач проекта — помочь начать продажи. После акселерации организаторы обещают оказывать поддержку всем стартапам в поиске следующего раунда инвестиций. По их словам, у проекта уже есть пул фондов и бизнес-ангелов, которые согласны на партнерство. А также целый ряд менторов, вызвавшихся помочь будущему набору стартаперов.

Бизнес-ангел, который вложится в стартап на стадии акселерации, может потребовать 4−8% доли проекта. За акселеционную кампанию основатели Insight TDI также будут брать 4−8% от стартапа. Но Дробышевский гарантирует, что со следующими инвестициями они будут поэтапно выходить из проекта.

«В акселераторе мы уменьшаем риски как для стартапов, так и для инвесторов. Стартапам мы даем совет и помощь, а для ранних бизнес-ангелов мы даем осознание, что мы поддерживаем проект так же, как и они, — пояснил Гордон. — Мы будем находить менторов для стартапов, вкладывать свое время и подбирать команду. У нас много связей, чтобы продвинуть, запустить и профинансировать идеи стартаперов. И единственная возможность нам превратить это в бизнес — помочь стартапу выстрелить».